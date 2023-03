BBB 23: Guimê deixou casa aos berros e xingando a produção, diz site

Segundo o canal ‘Em Off’, o clima tenso da expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato não se limitou ao anuncio feito ao vivo antes da prova do líder do BBB 23. Nos bastidores, a chapa também esquentou e Guimê perdeu a linha com a direção do programa.

O marido de Lexa saiu transtornado da casa do reality e, atrás das câmeras, disparou xingamentos e gritos contra a direção do programa, alegando que teria sido ‘iludido’ por eles para entrar nesta edição do Big Brother Brasil. “É por isso que ninguém nenhum famoso quer participar desta porcaria. Vocês me iludiram!”, disse o ex-bbb, de acordo com o canal.

O anúncio da expulsão de Cara de Sapato foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, que abriu o programa com ar grave de quem tem que dar uma notícia ruim.

“Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem”, disse Tadeu em seu discurso.

“Sapato e Guimê passaram do ponto, é preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guime e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou o apresentador, deixando todos estupefatos.

O episódio ocorreu sem nenhuma preparação prévia e fez Dania cair no choro e tentar explicar aos demais bbbs que ela não tinha nada com isso. O modo como a direção do programa resolveu o problema foi muito criticado por famosos, que alegaram que a emissora acabou expondo a vítima a um constrangimento desnecessário.