BBB 23: Expulsão de Guimê e Sapato vira assunto entre famosos; veja a repercussão

A expulsão de MC Guimê e Antonio Cara de Sapato do “BBB 23″, após diversas acusações de assédio, foi concretizada. Nesta quinta-feira (16), o apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo e fez o anúncio.

Fora do reality show, muitos famosos repercutiram a decisão da TV Globo, que foi feita em conjunto com a Telemundo, responsável por trazer Dania Mendez ao Brasil. Pelo Twitter, Felipe Neto deu os parabéns para Rede Globo e pontou que “era o mínimo” a ser feito.

O influenciador digital também não passou pano para a emissora, que mostrou detalhes antes da saída dos famosos: “Erram feio em expor a conversa com a moça no confessionário. Parem de expor a vítima, de novo, a ‘você se sentiu confortável?’”.

Os ex-participantes do “BBB 21″ também falaram sobre a expulsão de Guimê e Sapato e mandaram mensagens de apoio para Dania, que é participante de “La Casa de Los Famosos” e está passando uma temporada no programa da Globo.

Em seu perfil oficial, o economista escreveu: “Muito justo! A vítima sempre acaba se sentindo culpada! É muito triste isso”. Já a campeã do reality disse que “queria abraçar Dânia”, mas não se aprofundou no assunto.

Merecia um cuidado maior. Chamava no confessionário e sumia com eles. Força pra Dania. Que ela entenda que não tem culpa alguma nisso tudo. #bbb23 — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 17, 2023

A atriz Fernanda Paes Leme também comentou sobre a saída dos brothers do “Big Brother Brasil” e disse que o programa deixa um recado importante: “A expulsão do Sapato e Guime é um recado muito importante para o ‘BBB 23′e futuras edições do programa”.

A famosa também não ficou quieta e disse que a produção deveria ter mais cuidado ao expor o assunto em rede nacional: “Mas a forma como a vítima da situação ficou, mostra que fazer isso ao vivo, sem maiores explicações aos participantes, não foi a forma mais acertada. Merecia um cuidado maior. Chamava no confessionário e sumia com eles. Força pra Dania. Que ela entenda que não tem culpa alguma nisso tudo”.

