BBB 23: Desclassificação de MC Guimê e Sapato é celebrada com memes; confira

Após a repercussão das cenas de assédio, MC Guimê e Antonio Cara de Sapato estão fora do “BBB 23″. A dupla deixou o programa durante a transmissão ao vivo, nesta quinta-feira (16), que deixou todos os participantes em choque, inclusive Dania Mendez, que está envolvida na polêmica.

Pelas redes sociais, muitos fãs aplaudiram a decisão da Globo, mas também criticaram o fato da emissora fazer a expulsão dos dois famosos ao vivo. No entanto, há quem tenha aproveitado o momento para mandar um recado sério usando memes.

Um anônimo, por exemplo, usou a imagem de Fred Nicácio, que foi um dos eliminados da atual temporada, para falar sobre o momento. Segundo ele, “Arthur Aguiar foi mais fiel no ‘BBB’ do que Mc Guimê”.

Seguindo o mesmo raciocínio, outro telespectador que acompanhou o programa ao vivo disse que Guimê não será expulso apenas de uma casa, já que Lexa disse pelas redes sociais que está muito machucada e quer deixar tudo em “panos limpos”. No Twitter, ele escreveu: “Guimê chegando em casa e descobrindo que foi expulso de lá também”.

Ao postar um vídeo de Dania, na sala do “BBB 23″, um perfil disse que a influenciadora mexicana conseguiu em menos de 24 horas divorciar Guime e cancelar Sapato e ainda fez Domitila ser uma das favoritas do reality show. O mesmo perfil chamou Dania de “lenda”.

Há quem tenha lembrado que a expulsão dos participantes do “Big Brother Brasil” aconteceu “um dia depois da festa do Líder” de MC Guimê e no “dia do aniversário” de Antonio Cara de Sapato.

Vale destacar que a movimentação para a expulsão dos famosos começou na madrugada de quinta-feira (16), quando imagens de MC Guimê passando a mão na bunda de Dania começaram a circular nas redes sociais. Em seguida, cenas de Sapato imobilizando a famosa também começaram a surgir.

