BBB 23: Bruna Griphao vence a Prova do Líder e garante imunidade para mais uma semana

Mais uma Prova do Líder aconteceu nesta quinta-feira (16) no BBB 23 e Bruna Griphao foi coroada com a liderança da semana. Após mais uma dinâmica com disputa acirrada, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele.

A dinâmica de hoje contou com um circuito estilo tabuleiro, com diversas rodadas e consequências até chegar no final com mais pontos.

Como resultado, Bruna acabou levando o título de Líder da semana. O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

Expulsão no BBB

Após alguns episódios de assédio protagonizados por MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23, na quarta-feira de ontem (15), Tadeu Schmidt anunciou a expulsão da dupla ao vivo na noite desta quinta-feira (16). Ao informar a eliminação, os participantes ficaram surpresos.

BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos ao vivo do reality após episódio de assédio

“Sapato e Guimê passaram do ponto, é preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guime e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou ao vivo.

Eliminação da semana

A nona eliminação do BBB 23 aconteceu nesta terça-feira (14) e Larissa acabou deixando o reality, somando 66,75% dos votos do público. A sister dividia a berlinda com mais outros três participantes, sendo este o segundo paredão quádruplo presente na casa.

BBB 23: Larissa deixa o reality no nono paredão com 66,75% dos votos

Conforme as enquetes e comentários na internet, a eliminação da sister já era algo esperado pelo público. Diversas hashtags incentivando a votação para eliminar a participante foram levantadas na internet.

Conforme a dinâmica habitual do reality, Tadeu Schmidt avaliou o jogo dos brothers em um discurso com toques nas entrelinhas e, então, anunciou a eliminada. Dentre os participantes na berlinda estavam Cezar Black, Domitila, Larissa e Ricardo (Alface). Este foi o segundo paredão quádruplo na edição deste ano no reality.

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana

Cezar Black: 0,76%

Domitila Barros: 3,27%

Larissa: 66,75%

Ricardo: 29,22%

