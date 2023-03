BBB 23: Boninho desmente que MC Guimê tenha xingado equipe: “respeito incrível”

O diretor do Big Brother Brasil 23 Boninho veio às redes sociais nesta sexta-feira para desmentir a notícia publicada por sites de que o ex-BBB eliminado MC Guimê tenha xingado e ofendido a equipe durante sua saída da casa do reality na noite desta quinta-feira.

Boninho escreveu: “Com o nosso time você foi de um respeito incrível. Mesmo nesse momento de crise. E o Cara de Sapato também”

O próprio Guimê também usou as redes sociais para desmentir os boatos de que teria gritado com a equipe técnica do BBB durante sua eliminação:

Mais cedo, MC Guimê apareceu pela primeira vez nas redes sociais para desmentir os rumores e se pronunciar sobre sua saída do BBB 23. “Estou aqui também só para deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que eu tenho por todos eles”, disse.

O eliminado também falou que está de coração partido e ainda tenta entender tudo o que aconteceu na casa nos últimos dias para se pronunciar oficialmente. “Sei da caminhada, da trajetória que eu construí lá dentro, e também tenho noção do erro e das falhas que cometi na quarta-feira, no dia da festa. Volto em breve aqui”, disse.

LEIA TAMBÉM: “Um erro não define quem você é”: Mãe sai em defesa de Cara de Sapato

Guimê até o momento não fez qualquer comentário sobre sua mulher, Lexa, que fretou um avião para encontrá-lo no Rio de Janeiro, segundo ela para dar apoio e ‘lavar a roupa suja’.

Antes da expulsão, Lexa se manifestou pelas redes sociais que não iria acompanhar mais o “Big Brother Brasil” e disse aos fãs que sentia “uma dor” e que não desejava isso pra ninguém.