BBB 23: Após assédio e expulsão, Lexa toma decisão sobre o futuro com Guimê

Após assédio e expulsão do "BBB 23", Lexa toma decisão sobre o futuro com Guimê (Reprodução/Instagram)

Fora do “BBB 23″, Lexa acompanhou tudo que MC Guimê fazia dentro do reality show. Mas, após o episódio de assédio envolvendo o cantor e Dania Mendez, participante do “La Casa de Los Famosos” que ficará até domingo (19) na casa, ela tomou algumas decisões.

Pelo Twitter, a cantora avisou que não iria acompanhar mais o “Big Brother Brasil” e disse aos fãs que sentia “uma dor” e que não desejava isso pra ninguém.

Uma dor … não desejo isso pra ngm — Lexa (@LexaOficial) March 17, 2023

Antes disso, Lexa mostrou que estava indignada com as atitudes de MC Guimê durante sua festa, que aconteceu na quarta-feira (15). Pela mesma rede social ela falou sobre sua torcida durante o confinamento: “Todo o mundo que me acompanha viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar”.

Ela também lembrou do começo do romance e disse que estava decepcionada: “O Guimê conheceu-me com 19 anos, hoje eu tenho 28 anos, cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais! Eu estou arrasada. Eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho forças para nada”.

Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Por fim, Lexa voltou a falar que não vai assistir o “BBB 23″ e agradeceu o carinho que tem recebido: “Não assistirei mais ao programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.

Lexa pretende conversar com Guimê

Segundo o GShow, Lexa alugou um jatinho para encontrar MC Guimê e colocar tudo em “pratos limpos”, após a expulsão do famoso do “BBB 23″.

Lexa quebrou o silêncio sobre o suposto assédio de MC Guimê no BBB 23 (Reprodução/Instagram)

“Agora, mais calma, eu estou pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos, e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil”, avisou a famosa.

Lexa lembrou que está com MC Guimê por quase dez anos e que ainda não sabe qual será a decisão do casal: “É muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então eu vou conversar, não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volte aqui para me abrir com vocês, mas por hora é isso”.

