BBB 23: acusação de assédio contra Guimê e Sapato pode virar caso de polícia

A expulsão dos BBBs Guimê e Cara de Sapato do programa Big Brother Brasil 23 pode ser o menor dos problemas que os brothers ainda irão enfrentar após a acusação de assédio que caiu sobre eles.

Isso porque a polícia civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar ambos pelo crime de importunação sexual. As imagens da festa do líder que mostram Guimê apalpando as nádegas da participante mexicana Dania Mendez e Sapato roubando um beijo da jovem estão sendo analisadas, segundo a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, da Delegacia de Atendimento da Mulher (Deam). O crime de importunação sexual tem pena prevista de 1 a 5 anos de prisão, de acordo com o Código Penal brasileiro.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Desclassificação de MC Guimê e Sapato é celebrada com memes; confira

EXPULSÃO

Sapato e Guimê foram pegos de surpresa na noite de ontem quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a expulsão dos dois participantes ao vivo.

“Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem”, seguiu Tadeu em seu discurso.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Após assédio e expulsão, Lexa toma decisão sobre o futuro com Guimê

“Sapato e Guimê passaram do ponto, é preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou ao vivo.

A forma como foi feito o anúncio deixou todos abalados, até a convidada mexicana, que havia sido chamada ao confessionário para falar sobre o assunto e disse que estava tudo bem, que todos tinham bebido demais na festa. Após o anúncio da eliminação, ela caiu em prantos e tentou se justificar com os demais participantes, garantindo que não tinha feito nenhuma reclamação sobre Guimê e Sapato.