Após assédio no “BBB 23”, Patrícia Poeta não passa pano e manda recado para Lexa

A expulsão de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, depois da acusação de assédio dentro do “BBB 23″, virou assunto em outros programas da emissora, como o “Encontro”, onde Patrícia Poeta mandou um apoio para Lexa.

“A Lexa tinha acabado de voltar com o Guimê. Eu fiquei chateada com tudo isso, em função dela. Mandamos o nosso apoio e o nosso carinho”, disse a famosa, que mostrou um post feito pela cantora na noite desta quinta-feira (16).

No "Encontro", Patrícia Poeta manda mensagem de apoio para Lexa (Reprodução/Globo)

Durante uma conversa com Tati Machado e Manoel Soares, a apresentadora da TV Globo disse que “muitas vezes, como a novela”, o reality show traz assuntos polêmicos e que envolvem todos: “O programa traz assuntos que a gente pode conversar e refletir aqui fora”, afirmou ela.

Patrícia Poeta também disse que fica preocupada com Dania Mendez e mandou um recado para sister, que está fazendo um intercâmbio no programa: “É claro que a pessoa fica chateada, mas o que me preocupa é que a vítima se sente culpada e isso é muito sério”.

No "Encontro", Tati Machado conversa com Patrícia Poeta e Manoel Soares sobre saída de MC Guimê e Sapato do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

No programa, Patrícia mostrou o trecho em que Tadeu conversa com Dania sobre a responsabilidade da expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

Patrícia Poeta também falou aos fãs do “Encontro” sobre respeito e afirmou que não gosta de dar notícias ruins: “O respeito do dia a dia. O respeito da mulher. Várias vezes, eu tenho que abrir o programa com notícias de homens que agridem mulheres”, constatou a famosa.

Cara de Sapato e Guimê foram expulsos

Após assediarem Dania Mendez durante a festa de quarta-feira (15), MC Guimê e Cara de Sapato foram duramente criticados nas redes sociais e a TV Globo precisou tomar uma decisão, que foi revelada ao vivo, no programa de quinta-feira (16).

Ao conversar com os participantes, Tadeu Schmidt disse que gostaria de falar com leveza da Festa do Líder, mas precisou dar um aviso importante e informar a eliminação dos famosos: “Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa, de alegria, mas estou aqui para falar de algo bem desagradável”, alertou.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

Em seguida, ele disse: “Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país. Mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto”.

Tadeu avisou também que a produção conversou com Dania e que Guimê e Sapato teriam passado dos limites: “É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23″, finalizou ao vivo.

