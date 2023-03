Amor Perfeito: Ritinha, de “Renascer”, estará na novela inédita da Globo

Conhecida como a Ritinha da novela “Renascer”, a atriz Isabel Fillardis poderá ser vista de novo nas produções da TV Globo. Após 12 anos fora do canal, a famosa ganha destaque em “Amor Perfeito”, trama que estreia na próxima segunda-feira (20), substituindo “Mar do Sertão”.

“É fabuloso poder fazer aquilo que a gente ama. Foram 12 anos longe, fazendo muitas coisas, produzindo teatro, cantando, mas uma boa filha à casa torna. Voltei em uma novela muito querida, com autores com quem eu sempre quis trabalhar e que queriam trabalhar comigo. Está sendo um retorno gratificante”, disse a famosa.

Após 12 anos, Isabel Fillardis volta à TV Globo em "Amor Perfeito" (Roberto Teixeira/Globo)

No folhetim das seis horas, a atriz vive Aparecida, uma matriarca que vai enveredar pelos rumos da música. Porém, com três filhos para criar, ela se dedica ao trabalho na queijaria da cidade, onde fica ao lado do marido Antônio, interpretado por Alan Rocha.

Segundo a famosa contou ao GShow, ao longo de “Amor Perfeito”, sua personagem vai deixando o comércio de lado e segue em busca do sonho de ser uma profissional da música e ganha o apoio do marido, que é muito parceiro.

Em "Amor Perfeito", Aparecida (Isabel Fillardis) e Antônio (Alan Souza) são casados (Fábio Rocha/Globo)

Ainda sobre Aparecida, Isabel conta como será a relação da música com a personagem: “Aparecida tem muitas camadas. Ela é a grande mãe e o pilar de uma família muito feliz. É empreendedora e vai ter uma ascensão social. A música está genuinamente na vida dessa mulher e é o marido que vai despertar esse viés da música. Aparecida faz tudo cantarolando”.

Na novela da Globo, a personagem é mãe biológica de Manoel (Ygor Marçal) e Sônia (Bárbara Sut), e mãe de coração de Justino (João Fernandes). Ela também vai ajudar os freis a criarem Marcelino (Levi Asaf), depois que ele é abandonado, ainda bebê, na Irmandade.

Isabel Fillardis, Alan Souza, Bárbara Sut, João Fernandes e Ygor Marçal estão na novela "Amor Perfeito" (Roberto Teixeira/Globo)

O elenco de “Amor Perfeito” conta também com Thiago Lacerda,Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

