Volta por cima: Miley Cyrus fatura com músicas com indiretas para ex e está com novo romance

A cantora Miley Cyrus vive um grande momento profissional. Seu novo álbum, Endless Summer Vacation, completará a sua primeira semana liderando as paradas musicais no Reino Unido e nos Estados Unidos, de onde vem grande parte dos fãs da artista e que estavam ansiosos pela obra, desde o lançamento da canção prévia do álbum, “Flowers”.

Embora boa parte de seu novo trabalho fale sobre o relacionamento conturbado que teve com o ator Liam Hemsworth, com diversas indiretas nos trechos das músicas, a verdade é que no campo sentimental Miley tem mostrado que superou completamente esse desgosto.

De fato, fontes próximas dizem que a intérprete está “mais feliz do que nunca” em seu novo romance com o músico Maxx Morando. “Miley se sente muito confortável com Maxx, que não tem interesse em ser famoso. Ele prefere ser discreto, e Miley ama todas essas qualidades. Miley encontrou alguém com quem ela pode ser ela mesma o tempo todo” , contou a fonte à revista People.

“Ele está mais feliz do que nunca no amor. Ambos se apoiam em suas respectivas carreiras, Miley está curtindo a vida e as coisas estão indo muito bem para ela”, continuou.

Essa mesma fonte disse que a ex-estrela da Disney não pretende humilhar o ex-marido com as canções que contam um pouco do que ele fez a ela, mas ao mesmo tempo ela não pretende ficar calada diante das críticas que a culparam pela separação - aludindo a um comportamento supostamente irresponsável e impulsivo de Miley durante seu casamento.