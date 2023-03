Vídeo de iranianas dançando música de Selena Gomez viraliza e jovens são detidas; entenda

Um grupo de adolescentes gravando uma dança do TikTok poderia ser a coisa mais natural de se ver, principalmente nos dias de hoje, mas não no Irã.

5 adolescentes iranianas foram detidas após gravarem a postagem de um vídeo do TikTok em que elas dançam a música ‘Calm Down’ de Selena Gomez e Rema, viralizar na plataforma. O motivo? No país é ilegal para as mulheres dançar em locais públicos e o uso de hijabs é obrigatório.

O vídeo em questão foi gravado no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em frente a um prédio em um subúrbio de Teerã. E, além da dança não ser permitida, elas estão usando croppeds e nenhuma delas está usando hijab – o que é ilegal de acordo com a lei iraniana. Confira abaixo:

O clipe rapidamente se tornou viral, o que levou a polícia a usar imagens de câmeras de segurança e interrogar os guardas do prédio para encontrá-las.

De acordo com o La Repubblica, as autoridades acabaram identificando e prendendo as meninas por cerca de 48 horas. E, além de deterem as jovens, fizeram com que elas gravassem um vídeo para mostrar que estavam “arrependidas de suas ações”, dessa vez, com a cabeça coberta.

Mas, em vez de agir como um impedimento, o incidente levou a uma onda de pessoas replicando o vídeo original, dançando a música de Gomez sem os tradicionais hijabs.

O incidente ocorreu após protestos em larga escala no Irã no ano passado, após a morte suspeita sob custódia policial de Mahsa Amini, que foi presa por supostamente violar a lei obrigatória do hijab no país.

Após a morte de Amini, as mulheres queimaram seus hijabs nas ruas ou removeram seus lenços de cabeça em protesto contra o regime teocrático e autoritário do Irã. Muitas outras marcharam nas ruas. Dezenas de milhares de manifestantes foram presas.

O governo iraniano reprimiu os protestos usando medo, intimidação e blecautes na Internet.