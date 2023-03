‘Pânico 6’: Estrela que interpretou o Ghostface afirma ter sido ‘glorioso’ estar no papel

Alerta: Este artigo contém spoilers e é recomendado apenas para quem já assistiu ao filme.

‘Pânico 6′ surpreendeu tanto o público quanto a crítica por se manter tão bem após pouco mais de duas décadas continuar fazendo sucesso com as novas produções. Embora a fórmula não tenha sido diferente das produções anteriores, o longa trouxe diversos elementos inéditos não vistos antes na franquia.

Um dos destaques teve relação com as cenas tensas de perseguição do assassino mascarado, bem como as cenas de morte mais violentas. A trama também acabou dificultando a desconfiança sobre quem poderia ser o assassino mascarado. De forma inesperada, o detetive Bailey, interpretado por Dermot Mulroney, estava por trás da máscara o tempo todo.

“Foi glorioso”, disse o ator em entrevista ao EW. “Foi glorioso, e todos nós estávamos de ótimo humor porque é aquele momento nos filmes. Claro, o que é maravilhoso sobre aquela cena de revelação em Scream VI é que está em meio a essa sequência de ação incrível, enquanto em alguns dos filmes anteriores , é uma espécie de cena independente na casa. Isso tem nove outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Estávamos todos juntos naquele conflito final, e foram dias realmente emocionantes para filmar.”

Ato final de ‘Pânico 6′

Faltando apenas 20 minutos para o ato final de ‘Pânico 6′, o personagem se revela como o verdadeiro responsável pela onda de assassinatos em Nova York. Contudo, o detetive atuou ao lado de seus dois filhos, Quinn e Jack, para o plano perfeito contra as irmãs Carpenter, em especial, Sam (Melissa Barrera).

“É realmente um plano complexo”, disse Mulroney. “[Meu personagem] coletou todos esses artefatos, chamou todas aquelas pessoas e alugou aquele teatro. Ridiculamente complexo, mas bem-sucedido até que nossos heróis o derrotem, não é?”

Mulroney também revelou não saber estar interpretando o assassino mascarado até ter tido contato com o final do roteiro. Confira sua declaração:

