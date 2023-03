‘Pânico 6′: Entenda por que Neve Campbell pode voltar à franquia a qualquer momento

Neve Campbell desempenhou o icônico papel de Sidney Prescott durante anos na franquia de ‘Pânico’. Com mais de duas décadas de produção, o quinto volume chegou às telonas no início de 2022, trazendo um novo elenco ao terror slasher. Contudo, parte do elenco principal marcou presença no longa, incluindo a protagonista.

Após Neve deixar a franquia e não participar de ‘Pânico 6′, filme em cartaz que estreou na quinta-feira (9), os diretores da nova fase do longa não só estão de portas abertas para o retorno da atriz, como desejam sua volta para produções futuras. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet deram declarações sobre a atriz.

“Nós nunca desistiríamos dela”, contou Bettinello-Olpin em conversa ao The Hollywood Reportetr. “Nós amamos Neve e amamos Sidney. Então, adoraríamos poder fazer outro filme com ela e não vamos desistir.”

Neve Campbell teria desistido de seguir em frente com a franquia, após sentir que a proposta da produtora não condizia com seu valor trazido à franquia. Na epóca, a famosa recebeu apoio por sua decisão de diversos fãs e colegas de elenco.

Artista que deu vida à assassino mascarado de ‘Pânico 6′ revela não fazer ideia de seu papel até ler o final do roteiro

Desde o primeiro filme de ‘Pânico’, em 1997, até o último, lançado no dia 9 de março deste ano, o plot twist tem sido descobrir quem está por trás da máscara do Ghostface. A motivação do assassino mascarado pode até ser considerada plausível, haja vista sua ligação com o longa anterior. O que poucos imaginavam era o fato de determinada pessoa estar por trás da máscara o tempo inteiro.

Confira o artigo completo, sujeito a diversos spoilers da trama do sexto filme da franquia:

Assista ao trailer final de ‘Pânico 6′: