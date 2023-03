Jojo Todynho revela para Ana Maria Braga que perdeu 24 kg em menos de três meses

A cantora Jojo Todynho segue inspirando seus seguidores nas redes sociais, seja compartilhando o dia a dia na faculdade de Direito, seja com sua rotina de emagrecimento. Nesta quinta-feira (16), ela de uma entrevista ao “Mais Você” em que fez várias revelações.

Em um primeiro momento, a repórter Ju Massaoka se assustou ao ver que Jojo estava um cenário hospitalar para o bate-papo, mas logo a cantora explicou o que estava acontecendo.

+ Ana Maria Braga: Mais Você: “Muito feliz”, diz Larissa sobre aprovação de Bianca Andrade para relacionamento com Fred

“Estou no ‘projeto saúde’, desde o começo de janeiro eu estava com 159 kg, agora devo estar com 135 kg, por aí”, revelou a cantora. Em menos de três meses, a famosa acabou perdendo mais de 20 kg, ao total.

“Tô feliz com o resultado”, comemorou a cantora.

De volta aos estúdios, Ana Maria ficou assustada com o tratamento. Ju Massaoka deu então os detalhes da dieta que Jojo está seguindo.

“Soroterapia. É uma terapia que dá apoio a dietas que são muito restritivas, aquela que não come quase nada”, disse a repórter. “Ali naquele soro tem vitaminas, tem sais minerais, tem aminoácidos e aí, aplicando na veia, a ação desses nutrientes acaba sendo um pouco mais rápida que via oral, por exemplo”, explicou.

“Força, Jojo”, desejou a apresentadora do “Mais Você”.

Vida universitária

Jojo ainda falou sobre o andamento da faculdade de Direito - e revelou qual carreira deseja seguir. “Delegada”, entregou a cantora. “Eu ia ficar muito feliz em ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher]”, justificou.

Ela também contou de onde surgiu o desejo de começar a universidade. “Diariamente, o Direito passa pela minha vida. É contrato, é processo... Aí eu falei ‘não, eu também tenho que aprender a resolver meus B.O.”, riu.

Jojo disse estar aproveitando a nova fase em sua vida. ”Estou amando, já tem 10 anos [que eu estava] parada, sem estudar”, disse.

Leia também: Delicadeza das flores japonesas é tema de instalação em museu de São Paulo