BBB 23: MC Guimê diz que entrou no reality show por um propósito com Lexa

Sem saber ainda, MC Guimê está envolvido em uma grande polêmica com os fãs do “BBB 23″, já que durante a Festa do Líder, que aconteceu nesta quarta-feira (15), o funkeiro foi acusado de assédio por quem acompanhava o evento.

Mas, antes de tudo acontecer, o famoso participou do Podcast do Líder e, ao lado de Aline Wirley e Cara de Sapato, falou sobre o confinamento e sobre Lexa: “Eu entrei aqui dentro com um propósito. Inclusive no dia que eu desejei feliz aniversário para Lexa eu falei disso. Que não é só meu, é meu e dela e de milhares de pessoas ligadas a mim”, comentou ele.

Porém, as declarações de amor para a esposa foram deixadas de lado pelos fãs dela e do “BBB 23″, já que, durante a madrugada desta quinta-feira (16), o funkeiro tentou passar a mão na bunda de Dania Mendez, enquanto conversavam.

Bruna e Aline teriam percebido a movimentação e afastaram a participante do reality show “La Casa de Los Famosos” e tentaram também convencer o famoso a parar de beber. Mas, a internet não perdoou e detonou MC Guimê.

MC Guimê analisa o jogo

Durante o podcast, o famoso também falou sobre o andamento do jogo. Segundo ele, a saída de Larissa da casa foi um impacto muito forte para todos os aliados.

“A gente está sem entender, [sem ter] uma conclusão de 100% de clareza do que ocorreu pra ela ser eliminada. A gente tem pensamentos, um debate de opiniões. A gente acredita em certas percepções, mas não temos certeza de nada”, desabafou.

Já para Aline, que também participou do podcast do líder, MC Guimê é uma pessoa “muito estrategista, mas também muito coração”.

Ao longo da conversa, o famoso também falou que “o funk e a música” foram seus salvadores e que três pontos foram importantes: “A fé primeiro e depois as amizades boas que a gente criou aqui dentro, contigo, com Sapato, com Fred, com a Bruna Griphao, entre outros que a gente teve laços verdadeiros. E o sonho, o propósito”.

