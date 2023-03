BBB 23: Após bebedeira, MC Guimê é alvo de críticas; fãs mandam recado para Lexa

Após festa do Líder do BBB 23, MC Guimê é acusado de assédio na web (Reprodução/Globo)

A festa de MC Guimê finalmente aconteceu no “BBB 23″, mas fora da casa muitos fãs do funkeiro ficaram decepcionados com a atitude dele na noite desta quarta-feira (15). Tudo aconteceu durante uma das conversas com Dania Mendez, que faz o intercâmbio dentro do reality show.

Pelas redes sociais, os fãs do “Big Brother Brasil” acusaram o cantor de assédio, que teria acontecido após Guimê exagerar na bebedeira. Durante a Festa do Líder, ele estava acompanhando a mexicana e teria descido a mão até a bunda dela.

Vejam o assédio por outra câmera de ângulo diferente... pic.twitter.com/ygebTOIaS4 — Hillary Clarissa (@LoveHillary_1) March 16, 2023

Bruna e Aline teriam percebido a movimentação e afastaram a participante do reality show “La Casa de Los Famosos” e tentaram também convencer o famoso a parar de beber. Mas, a internet não perdoou e detonou MC Guimê.

No Twitter, uma fã do “BBB 23″ escreveu: “Mano, o Guimê meteu essa em rede nacional depois de uma volta recente com a Lexa. Enquanto ela está aqui, trabalhando, torcendo, se dedicando e pensando em ter filhos. Eu odeio homens”.

a bruna pedindo pro guime beber agua pela lexa pic.twitter.com/mZROi0CcDa — bibis (@bibidissse) March 16, 2023

Uma segunda também lamentou o ocorrido e mandou um recado para a esposa do cantor: “Lexa não perde mais o teu tempo e vai viver a sua vida, pois ele não merece. A intenção das pessoas vale mais do que qualquer outra coisa e a intenção dele foi essa”.

Gente falando sério agora, eu tôais preocupada com a Lexa do que com a Amanda, juro... Amanda vai ser muito feliz eu sei, mas a Lexa Jesus....#BBB23 — Lord Thomas Shelby  (@thomasyblehs) March 16, 2023

A famosa também recebeu o apoio de outro perfil, que detonou Guimê: “Gente, tenha empatia, deixa um recado de carinho pra Lexa, parem de ficar dando RT nesse vídeo horrível. Eu sei que quem desrespeitou e expôs ela foi ele, mas não deem continuidade, só tentam se colocar no lugar dela”.

Na mesma rede social, a cantora Lexa optou em falar pouco e disse apenas que estava cansada e que iria descansar. A famosa também avisou aos fãs que ficaria um tempo longe do Twitter e de outras plataformas.

