Baixinha e estilosa: 5 dicas para parecer mais alta sem usar salto alto

Ser baixinha não precisa ser um problema na hora de se vestir. Com as dicas certas, é possível alongar a silhueta e parecer mais alta sem precisar usar salto alto.

Lembre-se sempre de escolher peças que valorizem seu corpo e que te deixem confortável e confiante. E não se esqueça de brincar com as tendências da moda atual para criar um visual único e marcante!

5 dicas práticas para se inspirar e arrasar na moda

Invista em looks monocromáticos

Usar roupas da mesma cor, ou variações de tons próximos, ajuda a criar uma linha vertical na silhueta, alongando o corpo. Aposte em peças lisas e sem estampas para um efeito ainda mais potente.

Abuse dos decotes em V

O decote em V é ótimo para quem quer alongar o pescoço e a parte superior do corpo. Combine uma blusa ou vestido com esse tipo de decote com um colar comprido para um efeito ainda mais interessante.

Aposte em cintura alta

Calças, saias e shorts de cintura alta ajudam a alongar as pernas e a criar uma ilusão de ótica de que você é mais alta. Combine com uma blusa mais justa para valorizar a silhueta.

Use tênis com plataforma

Se você não quer usar salto alto, uma boa opção é investir em tênis com plataforma. Eles ajudam a criar altura sem comprometer o conforto e são tendência na moda atual. Combine com calças skinny ou saias para um visual despojado e estiloso. E, assim como na dica anterior, escolha um modelo de cor neutra para ajudar a alongar as pernas.

Use peças com comprimento midi

Esse tipo de peça ajuda a alongar a silhueta e é uma ótima opção para quem quer parecer mais alta. Aposte em saias, vestidos e calças nesse comprimento e combine com calçados de bico fino para um efeito ainda mais poderoso. As peças em tecidos leves e fluídos são ótimas para o verão, enquanto as mais estruturadas ficam incríveis para o inverno.