Roteiro de ‘Homem-Formiga 3′ que estava no Google Docs vaza e Marvel busca responsável

Mais uma para conta: “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” causou mais um prejuízo para os estúdios Marvel. Agora, a Disney, responsável pela franquia, está atrás de quem vazou o roteiro do longa antes da estreia.

O lançamento do filme por aqui aconteceu no dia 16 de fevereiro, um dia antes dos Estados Unidos - por lá, os filmes estreiam às sextas-feiras. Segundo o portal Terra, porém, já no dia 16 tinha uma transcrição de 63 páginas de diálogos percorrendo a internet, através de uma postagem na rede social Reddit.

As falas tinham sido editadas e apareciam em um site em que a interface era em língua portuguesa, de acordo com o site de notícias sobre pirataria TorrentFreak. Foi esse portal que soube primeiramente do processo da Marvel.

A suspeita é de que o texto estivesse “destinado ao uso de legendas”, sendo assim um vazamento entre os profissionais de legendagem de algum país de língua portuguesa, como o Brasil.

Processo

Por conta disso, a Marvel entrou com um pedido em um tribunal federal para que Reddit e Google revelem a identidade das contas que foram responsáveis pelo vazamento. O estúdio apelou para o Digital Millennium Copyright Act, lei de direitos autorais dos Estados Unidos.

Pelo Reddit, um usuário de nome “Vision” postou um link para o Google Docs, dizendo que se baseava em um arquivo de legenda estrangeiro para vazar o conteúdo nos Estados Unidos.

O conteúdo foi derrubado em pouco tempo na época, ainda no mesmo dia em que foi postado, mas a Disney segue empenhada em descobrir cada detalhe desse vazamento.

