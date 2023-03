Lady Di: confira foto do dia em que Diana e Sarah Ferguson foram presas por motivo cômico

Sarah Ferguson teve uma despedida de solteira inesquecível - com sua amiga princesa Diana ao seu lado.

Sarah, cujo título é Duquesa de York, popularmente conhecida como Fergie, foi ao The Kelly Clarkson Show desta semana, para lançar o seu novo romance, A Most Intriguing Lady. E lembrou de um momento icônico ao lado de Lady Di, fazendo a apresentadora e o ator Ike Barinholtz gargalharem. Assista o vídeo abaixo:

Ferguson lembrou de sua festa de despedida de solteira, antes de seu casamento com o príncipe Andrew, em 1986. Na ocasião, ela e Lady Di estavam vestidas com fantasias de policiais para uma noite em um clube; ambas de uniformes esportivos com bonés combinando e Diana ainda utilizando um par de óculos de armação preta.

“Sentamos e o garçom veio até nós e disse: ‘Com licença, este é um clube de membros. E é para se divertir, e não servimos policiais aqui’”, explicou ela.

Ao que a apresentadora perguntou: “Eles pensaram que vocês eram policiais de verdade?”, e Sarah respondeu: “Sim!”

Reprodução Lady Di e Sarah Ferguson fantasiadas de policiais (The Kelly Clarkson Show - YouTube)

Sarah continuou contando a história e disse que quando elas deixaram o clube, a princesa Diana quebrou a personagem ao ver uma mulher usando um vestido que ela tinha igual. Em seguida, as duas foram presas por “se passar por policiais” e até colocadas na parte de trás de uma van da polícia. Mas quando a princesa Diana notou “batatas fritas com sabor de bacon defumado” na van, ela “começou a pegá-las e comê-las”.

Sarah ainda disse que opolicial no banco da frente disse à Lady Di: “Você não pode fazer isso!”. Embora as realezas tenham ocultado seus anéis de noivado na van da polícia, os policiais acabaram percebendo quem eram.

Quando perguntada se sente falta da princesa Diana, que morreu em um acidente de carro em 1997, porque “ela está comigo o dia todo”.

“Ela e eu rimos muito. Nos metíamos em muitos problemas”, continuou Ferguson. “Você sabe o que ela costumava fazer? Ela costumava me contar a pior história, uma piada, pouco antes de eu ter que falar algo sério”.

A duquesa disse anteriormente à People que ela e a princesa Diana, a quem ela carinhosamente chamava de “Duch”, eram melhores amigas desde a adolescência, muito antes de Diana se casar com o então príncipe Charles e Sarah se casar com seu irmão, o príncipe Andrew. Ela disse recentemente que a princesa Diana ficaria “incrivelmente orgulhosa” de seus cinco netos de seus filhos, príncipe William e príncipe Harry.

