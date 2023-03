Estrela de ‘Pânico 6’ não sabia que estava interpretando o Ghostface até ler o final do roteiro

Desde o primeiro filme de ‘Pânico’, em 1997, até o último, lançado no dia 9 de março deste ano, o plot twist tem sido descobrir quem está por trás da máscara do Ghostface. Se você se importa com spoilers e ainda não acompanhou a produção nos cinemas, esteja ciente de que este artigo fala abertamente sobre o final da trama de ‘Pânico 6′.

A motivação do assassino mascarado pode até ser considerada plausível, haja vista sua ligação com o longa anterior. O que poucos imaginavam era o fato de o detetive Bailey, interpretado por Dermot Mulroney, estar por trás da máscara o tempo inteiro.

Com apenas 20 minutos para o ato final de ‘Pânico 6′, o personagem se revela como o verdadeiro responsável pela onda de assassinatos em Nova York. Contudo, o detetive atuou ao lado de seus dois filhos, Quinn e Jack, para o plano perfeito contra as irmãs Carpenter, em especial, Sam (Melissa Barrera).

A motivação pelo qual Bailey queria se vingar de Sam está na morte de seu filho, Richie Kirsch (Jack Quaid), namorado de Carpenter que se revelou como o assassino mascarado de ‘Pânico 5′ e acabou sendo morto por ela no ato final. O rapaz era um dos filhos do detetive, que resolveu se juntar aos outros dois para se vingar da dupla de irmãs.

Leia mais:

Dermot Mulroney não imaginava ser o Ghostface até terminar o roteiro

Em entrevista ao EW, Mulroney contou que não sabia sobre seu personagem ser o verdadeiro assassino do sexto volume da franquia.

“Meu agente me disse: ‘Boas notícias, recebemos uma ligação do Scream VI , eles querem você, não podem dizer mais nada, mas precisam informar que você é o vilão”’, disse Mulroney.

“Não era chamado de ‘Ghostface’ lá; era apenas ‘o cara mau’. Eu nem sabia o quão intenso as pessoas estão seguindo o Ghostface. Então peguei pedaços do roteiro, mas eles se esqueceram de me dizer que papel eu estou interpretando. Estava procurando duas coisas quando estou lendo o roteiro, qual é a parte que eu sou e quem está no roteiro que vai acabar sendo o Ghostface”, continuou.

“Então, por um tempo, suspeitei que faria o papel de psicólogo porque Bailey é escrito de maneira tão branda que pensei que provavelmente não era minha parte; é apenas um detetive de passagem. Isso mostra que o roteiro em si foi bastante engenhoso em como eles enterraram Bailey ou o tornaram incidental nas cenas. Então chego ao fim e é Bailey! Era eu o tempo todo!”, contou.