Vídeo: Piqué usa os filhos para se defender de indiretas de Shakira em 1ª entrevista após separação

Após Shakira lançar várias músicas com indiretas para seu ex, Gerard Piqué, e mais uma em que também fala sobre a sua atual namorada, Clara Chía, o ex-jogador resolveu falar um pouco sobre a separação.

Em sua primeira entrevista após a sua separação, Piqué quebrou o silêncio no programa El món a Rac1, apresentado por seu amigo Jordi Basté e, apesar de ter evitado citar a cantora colombiana, não hesitou em lançar uma repreensão devastadora aos filhos Milan e Sasha.

Sobre a colaboração de Shakira com Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, Piqué mencionou que “obviamente ouviu”, embora tenha enfatizado que preferia não falar sobre o assunto.

Depois de certo desconforto continuou: “Não quero falar sobre isso, não acho que seja relevante e acredito que no final as pessoas têm uma responsabilidade, principalmente nós que somos pais, de tentar proteger nossos filhos, e daqui pra frente não quero falar nada sobre isso”.

Após afirmar que não gostaria de seguir com o assunto, Piqué ainda disse que a única coisa importante para ele é que seus filhos estejam bem. “Cada um toma as decisões que achar conveniente e não tenho mais vontade de falar sobre isso , porque eu acho que no final tudo que eu quero é que eles [Sasha e Milan] fiquem bem”.

Durante a conversa, Piqué também foi questionado sobre o conflito que surgiu quando seu filho mais velho participou de uma transmissão da Kings League, ocasião em que ele supostamente incomodou Shakira por expor publicamente o menor.

“Sempre tive uma relação muito próxima com meus filhos e gosto que eles participem de coisas que os deixem felizes”, declarou. O ex-companheiro de Shakira destacou: “Não há nada no mundo que me deixe mais feliz do que fazer meus filhos felizes. E eu faria de novo”.

