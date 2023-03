Vermelho luxo: Lívia Andrade surge com vestido de R$ 7,5 mil e web comenta

Lívia Andrade postou uma série de registros em seu Instagram nesta segunda-feira (13). A apresentadora surgiu com um look da grife francesa Balmain. Parte da coleção de primavera do ano passado, a peça pode ser encontrada por US$ 1.437, totalizando por volta de R$ 7.550 na conversão atual.

Com um decote reto no ombro, o vestido colado da famosa se estende conforme a composição. Além da peça de grife, a famosa incorporou as tonalidades quentes do vermelho e apostou no padrão da cor.

Em um cenário vermelho, Lívia também optou pelas unhas e batom da mesma cor, criando um forte contraste da tonalização. Em suas redes, os seguidores não deixaram de comentar a escolha do look e imprimiram suas opiniões.

Veja o que alguns seguidores de Lívia Andrade comentaram sobre as postagens:

“Você fica tão maravilhosa de vermelho.”

“A gata faz o marketing dela.”

“The queen de vermelho, maravilhosa.”

“Simplesmente belíssima.”

“Linda arrasou no vermelhão com paixão.”

“Lívia: força, poder, sensualidade, elegância....arrasou.”

“Adoro vermelho, você fica muito bem com vermelho.”

“Meu Deus, que vestido é esse! Mara igual a dona.”

