‘The Crown’: vergonha do uniforme nazista do príncipe Harry virá a tona na última temporada

A 6ª e última temporada de The Crown, na Netflix, virá com ainda mais bombas da família real britânica. E, um dos episódios lembrará o dia em que o príncipe Harry utilizou uma fantasia com o símbolo nazista em seu braço para festa realizada pelo saltador olímpico Richard Meade, conforme mostrado no furo do The Sun “Harry The Nazi”, em janeiro de 2005.

Na época, a família real rapidamente emitiu um pedido de desculpas em seu nome, mas o príncipe Harry só falou sobre o episódio vergonhoso há três meses atrás, em seu documentário ao lado de Meghan Markle, na Netflix, Harry & Meghan.

harry the nazi Capa do The Sun, de 2005, 'Harry, o nazista'

Com o episódio programado de The Crown, é possível que mais pessoas descubram sobre o passado de Harry, após ele ter se declarado como um “ativista racial”, ao mencionar o racismo contra sua esposa Meghan.

Uma fonte real falou com o The Sun sobre o episódio: “É um dos incidentes mais vergonhosos da vida de Harry e que ele finalmente abordou em dezembro. As gerações mais velhas vão se lembrar da história e foto de ‘Harry, o nazista’ do The Sun, mas este episódio passado na vida de Harry pode ser uma novidade para muitos espectadores mais jovens da Netflix”.

Em seu livro de memórias, Spare, o duque de Sussex afirma que William e Kate “uivaram” de tanto rir quando viram seu look nazista. O seu relato é fortemente contestado nos círculos reais seniores. Harry também lamenta o episódio vergonhoso em seu livro.

Harry será interpretado por Luther Ford na 6ª temporada de The Crown, enquanto Ed McVey interpretará o príncipe William. A data de lançamento ainda não foi confirmada pela Netflix, mas as gravações já iniciaram.

