“Senhora do Destino” voltou à TV; confira onde assistir a reprise da novela

“Senhora do Destino” foi uma das novelas com mais público na TV Globo. Agora, a trama está de volta no Viva, canal fechado. Escrito por Aguinaldo Silva, o folhetim traz uma história realista, que reuniu grandes nomes da dramaturgia, como Susana Vieira, Carolina Dieckmann, Adriana Esteves, Renata Sorrah, José Wilker e Eduardo Moscovis.

Dividida em duas partes, a novela tem início em 1968, quando a nordestina Maria do Carmo Ferreira da Silva (Carolina Dieckmann), abandonada pelo marido, se muda do interior de Pernambuco para o Rio de Janeiro com seus cinco filhos. A família chega ao Estado em meio ao tumulto popular após a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e, no meio da confusão, um de seus filhos é ferido.

Elenco da novela Senhora do Destino (Zé Paulo Cardeal/Globo)

Ao se abrigar com as crianças em uma casa abandonada, Maria do Carmo conhece Nazaré (Adriana Esteves). Vestida como enfermeira e com falsa barriga de grávida, a mulher promete cuidar dos filhos da pernambucana em sua ausência, mas sequestra a recém-nascida Lindalva. Com o sumiço de sua caçula, Maria fica desolada, e acaba sendo presa após ser confundida com os manifestantes do local.

Em seguida, começa a segunda fase da novela. Anos depois, Maria do Carmo Ferreira (Susana Vieira) torna-se uma mulher forte, bem-sucedida e dona de uma loja de material de construções. Sua filha, Lindalva (Carolina Dieckmann), mantém uma relação de cumplicidade com a sua - até então - mãe, Nazaré (Renata Sorrah). A mentira da vilã começa a vir à tona após Dirceu (José Mayer), parceiro de Maria, receber a foto de uma enfermeira grávida, com um bebê no colo, tirada durante o tumulto no centro do Rio de Janeiro, em dezembro de 1968.

Renata Sorrah interpreta Nazaré em Senhora do Destino (Zé Paulo Cardeal/Globo)

Com direção de Luciano Sabino, Marco Rodrigo e Cláudio Boeckel, Senhora do Destino foi exibida originalmente em 2004. A novela foi um marco da teledramaturgia e fez sucesso com os bordões “Felomenal” e o “O tempo ruge e a Sapucaí é grande”, de Giovanni Improtta (José Wilker).

A personagem de Renata Sorrah, com sua personalidade debochada, os apelidos que dava a outros personagens e seus crimes em sua famosa escada, entrou na história das novelas com uma das maiores vilãs e até hoje rende memes na internet.

“Senhora do Destino” fez sua estreia no Viva na segunda-feira (13), às 23 horas. A novela será exibida de segunda-feira a sábado, no mesmo horário, com maratona aos domingos, a partir das 19 horas.

