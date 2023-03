“Me possui”, diz Fabio Porchat sobre massagem “quase sensual” em conversa com Ana Maria Braga

Fabio Porchat em participação no "Mais Você" (Foto: Reprodução/Globoplay)

O humorista Fabio Porchat foi o convidado desta quarta-feira (14) do “Mais Você”. Em um café da manhã pra lá de animado com Ana Maria Braga, ele promoveu a estreia da quinta temporada de seu programa na GNT, “Que História é Essa, Porchat?”.

O programa é conhecido por levar convidados famosos e anônimos para contar suas histórias mirabolantes. Em um determinado ponto da conversa, ele acabou revelando algumas de suas próprias histórias.

“Eu fiz uma massagem na Índia, quase erótica”, revelou ele para a dona das manhãs da TV Globo. “O negócio é interessante. O homem mandou eu ficar pelado, começou a massagear a virilha... E virilha é sensível, né”, emendou.

+ Ana Maria Braga: Ana Maria Braga erra nome de apresentador do “Encontro”

“Como quase erótica?”, questionou Ana Maria, querendo saber dos detalhes.

“Virilha pra mim é que nem cachorro, que você faz carinho aqui [apontando para a nuca] e ele dá uma tremidinha toda, sabe?”, falou, despertando gargalhadas de Ana Maria e Louro Mané.

“É complicado! O homem pegou na virilha e começou a “tchaka tchaka”, disse, emulando a forma como a massagem foi feita.

“E você falou ‘para, para, para’”, falou Ana Maria, tentando adivinhar o final da história. “Eu falei ‘continua’, né! A gente já está lá, a vida é hoje, né gente”, riu o humorista.

“Já que tô [aqui], me leva, me possui”, completou.

Stand-up em São Paulo

Se em “Que História é Essa, Porchat?” o humorista descobre “causos” das outras pessoas, é no teatro que ele conta os seus bastidores: Fabio Porchat conta suas próprias histórias um show de humor no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros).

O espetáculo “Histórias do Porchat” estreia na próxima sexta-feira (17) e vai até o dia 28 de maio. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria local.

Leia também: The Town: venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar