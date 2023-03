Fãs do “Encontro” comparam Patrícia Poeta com outra famosa da TV; confira

Patrícia Poeta é comparada com Sonia Abrão, da RedeTV! (Reprodução/Globo)

Os fãs do “Encontro” voltaram a comparar Patrícia Poeta com outra apresentadora famosa. Nesta terça-feira (14), quem acompanhou o programa da TV Globo chamou a celebridade com Sonia Abrão, que comanda o “A Tarde é Sua”, na RedeTV!.

Tudo começou quando Patrícia conversava com o policial que investiga o caso de Willian Bigode. Pelas redes sociais, um anônimo disse: “Hoje o programa da Paty [Patrícia Poeta] está com uma pegada de ‘A Tarde é Sua’ com Sonia Abrão, debatendo crimes”.

começou o cidade alerta matinal #encontro — CRIA DA PATY POETA (@_cavalcante) March 14, 2023

Um segundo fã do matinal da TV Globo disse que a direção deveria mudar o nome do “Encontro” para “Polícia com Poeta”, alegando que o programa só tem espaço para notícias pesadas.

Outro perfil também pediu para que a Globo mude de assunto: “Tá bom Patrícia, muda de assunto e chama logo as atrações principais do dia! Ninguém merece essas desgraceiras de notícias uma hora dessas! Ainda mais falando de dinheiro”.

Engraçado q não me surpreendo com esse golpe das criptos envolvendo os jogadores de futebol do Palmeiras por motivos de: CRENTES #Encontro — Babyface do #mIRC 💣 (@cauzin) March 14, 2023

Durante o “Encontro” desta terça-feira (14), Patrícia Poeta conversou durante quase todo o primeiro bloco do programa sobre o golpe envolvendo o ex-jogador do Palmeiras Gustavo Scarpa e Willian Bigode, que foi revelado pelo “Fantástico”.

LEIA TAMBÉM: Ex-marido de Jojo Todynho cria problema com fãs de Celso Portiolli; entenda

Segundo os advogados de Willian Bigode, o atleta foi vítima da empresa Xland e diz ter tido um prejuízo de mais de R$ 17 milhões. Ele também teria feito aportes com a empresa, mas, quando solicitou os valores, não recebeu qualquer quantia.

Que burro esse bigode perdeu 17 milhões mano já tinha um dinheirão kkkkkkk #Encontro — Safadinho (@Safadin45083700) March 14, 2023

Segundo a Xland, as “atividades ilícitas” não aconteceram e ressalta que foi “vítima” da empresa FTX, uma plataforma de investimentos com criptomoedas, que faliu em novembro de 2022.

Já Scarpa relatou ter tido prejuízo de mais de R$ 6 milhões após ter investido em criptomoedas através da empresa indicada por Willian.

LEIA TAMBÉM: “Bem esquisito”, diz Murilo Benício ao se ver careca pela primeira vez