Ex-marido de Jojo Todynho cria problema com fãs de Celso Portiolli; entenda

Após a separação turbulenta com Jojo Toddynho, Lucas Souza segue na busca por um lugar nos holofotes e, no último domingo (12), ele esteve no palco do programa “Domingo Legal”, do SBT, e acabou enfurecendo as redes sociais e dando uma dor de cabeça ao apresentador Celso Portiolli.

Para muitos fãs do programa, a presença do ex-militar não foi vista com bons olhos, mesmo ele estando ao lado de Nicole Bahls, Raffa Augusto, Gui Santana, Dany Diz e Matheus Lisboa, que estiveram no clássico “Passa ou Repassa”, que se tornou um dos quadros mais queridos do público.

No Twitter, Celso Portiolli foi alvo de críticas por levar o ex-marido de Jojo Todynho ao “Domingo Legal”, já que ele está envolvido em diversas polêmicas. Na rede social, um fã do programa escreveu que o apresentador estava “dando palco para quem não merece”. Um segundo disse que “Celso errou demais nessa escolha”.

Outro perfil na rede social também destacou qual seriam os passos de Lucas Souza na carreira artística, já que ele abandonou o seu trabalho nas forças armadas: “Primeiro foi o ‘Domingo Legal’ e o próximo passo é ‘A Fazenda’”, brincou a pessoa.

Por falar em reality show, o nome do ex-militar foi cotado para uma das produções da Record TV. Segundo o Em Off, Lucas Souza estaria sendo sondado pela produção da emissora para participar do “Ilha Record 3″.

O principal motivo é que o nome dele ficou em evidência por causa da vida ao lado d e Jojo Todynho. Mas, até o momento, nada confirma se ele topa ir ao programa, já que nunca esteve na TV.

Depois de deixar oito, Lucas Souza também segue atuante nas redes sociais, onde trabalha como influencer, mesmo sendo atacado pelos fãs de sua ex-esposa: “Vou fazer um desabafo aqui pra vocês. Eu prefiro falar e não guardar as coisas. As pessoas me transformaram no pior ser humano do mundo. Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém”.

