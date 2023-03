Cripta da Catedral da Sé tem concertos e apresentações musicais gratuitas

A Catedral da Sé, em São Paulo, abre nesta semana uma nova temporada de concertos e apresentações nos espaços na nave (seu espaço principal) e na cripta, o subterrâneo da igreja. Os espetáculos contam com entrada gratuita.

O evento apresenta de musicistas consagrados a novos talentos. A ideia é apresentar músicas que datam desde o século 15 até os dias atuais, ou seja, é possível ouvir desde cânticos medievais até mesmo música brasileira contemporânea.

A temporada 2023 do Concertos Cripta acontecem entre março e junho. As primeiras apresentações acontece neste sábado (18): às 13h com o Quinteto BrassUka, na nave, e às 16h com o Duo Ribeiro, na cripta.

O primeiro grupo é formado por trompa, tuba, trompete e trombone e tem um repertório de diversos períodos musicais. Já o segundo conta com Alexandre Ribeiro e Gabriel Ribeiro, pai e filho, e eles focam em instrumental medieval.

Páscoa

Além da programação regular, sempre aos sábados e domingos, a igreja recebe apresentações especiais dedicadas à Páscoa.

Às 13h tem um programa de música barroca francesa, em uma composição sobre a Semana Santa que foi feita em 1730. Já no horário das 16h tem Stabat Mater, composição italiana da mesma época, mas que faz referência ao nascimento de Jesus Cristo.

Ingressos

Para assistir às apresentações não é necessário pagar nada, mas é preciso pegar ingressos. Eles podem ser retirados presencialmente ou através da plataforma Sympla.

Todos os concertos e apresentações são transmitidos ao vivo nos perfis do Facebook e do YouTube do projeto. Para saber mais sobre o Concertos Cripta, basta acessar o site oficial.

A Catedral da Sé está localizada na Praça da Sé, Centro Histórico de São Paulo, próximo à estação Sé das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô.

