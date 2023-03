BBB 23: Larissa rebate ao ser chamada de “arrogante” no Jogo da Discórdia

Depois do Jogo da Discórdia do “BBB 23″, Fred e Larissa conversaram sobre a dinâmica no Quarto Deserto, enquanto a sister recebia uma massagem durante a madrugada desta terça-feira (14).

No momento de chamego, a emparedada falou como sentiu a proposta feita por Tadeu: “Na minha cabeça eu tinha levado uns dez, foi só uma”, disse a professora de Educação Física, que foi acusada como “arrogante” durante a dinâmica, e bateu boca com Ricardo.

Ela também contou sobre um comentário que ouviu de Domitila Barros momentos antes do embate com Fred: “A Domitila ali no banheiro: ‘Tô muito grata por esse Jogo da Discórdia’. Pros dois, os três que estão no Paredão comigo. E eu do lado, ela viu que eu tava do lado”, disse a sister.

Na web, fãs puxam "fora Larissa" para o próximo Paredão (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Larissa pode ser a próxima eliminada; hashtag “fora Larissa” ganha força

A sister também compartilhou sua opinião sobre as falas de Fred para Cezar no Jogo da Discórdia do “BBB 23″, e afirmou que o jornalista não foi desrespeitoso. No entanto, Larissa disse que ele poderia ter evitado um adjetivo que usou para descrever o enfermeiro.

Quem está no Paredão do “BBB 23″

O reality show tem mais um Paredão quádruplo formado. Na noite deste domingo (12), Domitila, Cezar, Larissa e Ricardo Alface foram parar na berlinda e o resultado será dado nesta terça-feira (14).

Domitila foi emparedada na dinâmica do Quarto Branco, quando perdeu a prova para Fred. Já Cezar foi indicado pelo líder da semana, MC Guimê e, na votação, mais uma vez a casa foi dividida em dois grupos e cada grupo deveria votar nos integrantes do outro quarto.

BBB 23: paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Larissa foi emparedada pelo grupo do quarto Laranja e Marvvila, pelo Quarto Azul. Ricardo Alface foi puxado para o paredão por contragolpe de Larissa, que recebeu o poder para tal de Aline.

Já na Prova Bate-Volta, Larissa, Marvvila e Ricardo disputaram o retorno ao “BBB 23″. Ao contrário do que ocorreu na semana passada, apenas um brother deixou a eliminação, e a sortuda da semana foi a Marvvila.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred e Domitila quebram o pau e revelam ‘jogo sujo’ dentro do reality