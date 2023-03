BBB 23: Fred e Domitila quebram o pau e revelam ‘jogo sujo’ dentro do reality

Fred Desimpedidos resolveu quebrar a parceria com Domitila Barros nesta segunda-feira (13), durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23″, quando afirmou que a ativista tentou desestabilizá-lo no Quarto Branco, dinâmica que aconteceu na semana passada.

Segundo o jornalista, a sister falou sobre Larissa Santos: “O seu jogo foi extremamente mentiroso, sujo e baixo”, disparou o brother, que estava visivelmente irritado.

“Vou contar para você e para os seus colegas. No Quarto Branco ela [Domitila] teve uma postura de me desestabilizar psicologicamente, ela usou uma mentira, disse que se a Lari quisesse já estaria do lado de fora da casa, curtindo a vida no direct dela e nem estaria comigo”, disse Fred.

LEIA TAMBÉM: João Neto & Frederico celebra 25 anos de carreira em SP; ingressos ainda estão à venda

Em seu desabafo, Fred afirmou que Domitila era uma “líder”, já que segundo ela “todos consultavam ela para a escolha do anjo”. Ainda no Jogo da Discórdia desta semana, o famoso lembrou que ela se comparou ao Pelé: “Ele era malandro em uma situação ou outra, mas ele nunca foi sujo, nunca jogou baixo e nem foi mentiroso. O seu jogo foi extremamente mentiroso, sujo e baixo”.

Depois de ouvir, Domitila Barros também se defendeu e acusou o influenciador digital de ter feito propostas estratégicas para conseguir benefícios dentro do “BBB 23″.

“Acho incrível! Não sei se grupo sabem que você me sugeriu eu te dar a prova, disse que você ia convencer seu grupo a não votar em mim. Você falou que o Brasil não quer o Facinho [Ricardo Camargo] aqui, disse que eu fui procurar conversar com você e com o Guimê, nunca vi você como o mais forte do jogo”.

LEIA TAMBÉM: ‘Pânico 6′: Este é o motivo pelo qual Melissa Barrera ficou preocupada com o longa de terror