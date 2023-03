Após madrugada, Gabriel Santana chega a uma conclusão sobre clima na casa

O Jogo da Discórdia do “BBB 23″ colocou muitas dúvidas na cabeça dos participantes que seguem no reality show da TV Globo e, durante a madrugada desta terça-feira (14), Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila conversam sobre a divisão dos grupos.

Para o ator, que fez parte dos remakes de “Chiquititas”, no SBT, e “Pantanal”, na Globo, os três podem comparar a vida dentro da casa com o que eles vivem fora do reality show: “Os simbologismos que a casa vem apresentando, de um lado pessoas pretas, do outro pessoas brancas, e tudo que a gente tem passado e sentido”, disse o famoso.

BBB 23: em conversa com os brother, Gabriel Santana fala de paixão da época de “Pantanal” (Foto: Divulgação/Globo)

Sarah Aline concordou com o comentário feito por Gabriel Santana sobre a divisão do “Big Brother Brasil” e disse que entendeu o posicionamento dele: “Entendi super o que você falou. Tem muita coisa que também fico pensando no game das reações que entram nessa parte”.

Larissa fica revoltada no “BBB 23″

Depois do Jogo da Discórdia do “BBB 23″, Fred e Larissa conversaram sobre a dinâmica no Quarto Deserto, enquanto a sister recebia uma massagem durante a madrugada desta terça-feira (14).

No momento de chamego, a emparedada falou como sentiu a proposta feita por Tadeu: “Na minha cabeça eu tinha levado uns dez, foi só uma”, disse a professora de Educação Física, que foi acusada como “arrogante” durante a dinâmica, e bateu boca com Ricardo.

Larissa - Big Brother Brasil 23 (Reprodução: Globo)

Ela também contou sobre um comentário que ouviu de Domitila Barros momentos antes do embate com Fred: “A Domitila ali no banheiro: ‘Tô muito grata por esse Jogo da Discórdia’. Pros dois, os três que estão no Paredão comigo. E eu do lado, ela viu que eu tava do lado”, disse a sister.

A sister também compartilhou sua opinião sobre as falas de Fred para Cezar no Jogo da Discórdia do “BBB 23″, e afirmou que o jornalista não foi desrespeitoso. No entanto, Larissa disse que ele poderia ter evitado um adjetivo que usou para descrever o enfermeiro.

