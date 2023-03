Veja a reação dos filhos quando Brendan Fraser ganha seu primeiro Oscar: o melhor da noite!

O ator ganhou seu primeiro Oscar de Melhor Ator aos 54 anos e viveu o belo momento ao lado dos filhos

A noite deste domingo foi histórica e é nela que aconteceu a premiação do Oscar 2023, onde Everything In Everywhere At The Same Time (Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo) arrebatou levando 7 dos prêmios da Academia. Houve grandes vencedores, e entre eles estava o ator Brendan Fraser, que ganhou o prêmio de Melhor Ator por seu papel como Charlie em “A Baleia”.

O ator não teve uma vida fácil, ele se afastou das telas por vários anos após sofrer assédio sexual e também enfrentou uma forte depressão após se separar de sua esposa, Afton Smith.

Foram anos muito difíceis e o próprio ator achou que sua carreira havia acabado, mas renasceu das cinzas e voltou ao cinema com tudo para interpretar Charlie, e sem dúvidas conquistou o respeito e a admiração de todos.

A reação terna dos filhos de Brendan Fraser ao ganhar o Oscar de Melhor Ator

Brendan Fraser ficou surpreso e foi às lágrimas ao receber o Oscar de Melhor Ator, mas a reação de seus dois filhos foi ainda mais emocionante.

Leland e Holden Fraser brilharam com o pai no tapete vermelho e estiveram ao seu lado em todos os momentos. Quando o ator ganhou o prêmio, seus filhos se emocionaram e o abraçaram ao mesmo tempo.

Al borde de las lagrimas Brendan Fraser gana a Mejor actor por por La ballena The Whale #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/yw6Ghakrc0 — Grace Mora Dávalos (@Gracemorad) March 13, 2023

“Que lindos os filhos e o Brendan Fraser”, “amei a reação dos filhos deles, que orgulho”, “nossa que emoção a dos filhos deles, é o abraço mais lindo”, “é isso que importa, ter os filhos naquele momento importante”, e “como as crianças são fofas de abraçá-lo assim”, foram algumas das reações nas redes.

O ator dedicou o prêmio a eles e disse algumas belas palavras a eles quando pegou a estatueta. “É como se eu estivesse no fundo do oceano e o único ar que chegasse até mim fosse por um pequeno tubo que eram meus filhos. Meus filhos orientadores, eu amo vocês, obrigado a cada um de vocês, sou muito grato.” (Com Sagrosso)