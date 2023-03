‘The Last of Us’: Ashley Johnson diz que ao ver Bella Ramsey foi como conhecer “a própria Ellie”

Ellie, em The Last of Us | Foto: HBO MAX

O final da primeira temporada de The Last of Us deu aos espectadores uma adaptação autêntica do final principal do primeiro jogo, ao mesmo tempo em que dramatizou o nascimento de Ellie. Como Ellie é imune à praga fúngica tem sido uma questão sobre a qual muitos fãs teorizaram, mas finalmente conseguimos uma grande revelação, que os criadores dizem que ainda não resolve o mistério “conclusivamente”.

“you fuckin tell ‘em ellie” 😭 im getting emotional over ashley johnson portraying ellie's mom #TheLastOfUs pic.twitter.com/oHBGKCWGny — ❤️‍🔥 (@JOELSMILLRR) March 13, 2023

A sequência de abertura do episódio 9 revela a mãe de Ellie, Anna, que em uma jogada poética é retratada em live-action por Ashley Johnson, a premiada atriz que originou a personagem de Ellie nos videogames - nos jogos, a atuação de Johnson como Ellie é considerada uma das maiores de todos os tempos.

Para marcar sua aparição, Johnson se juntou ao The Last of Us Podcast com o apresentador Troy Baker - que interpretou Joel nos jogos e apareceu no episódio da semana passada do programa de televisão - e os showrunners Craig Mazin e Neil Druckmann.

Druckmann falou sobre a importância e a influência que Johnson, que interpretou Ellie em três jogos, tem sobre a personagem e seu desenvolvimento, acrescentando que sua contribuição transformou Ellie na personagem que vemos hoje.

#ashleyjohnson : and her love for ellie <3



[ ellie williams the last of us tlou finale episode 9 anna williams hbo show marlene #TheLastOfUsfinale ] pic.twitter.com/15nvL1cb8T — nina (@ifsdina) March 13, 2023

“Nós escrevemos esse tipo de jogo ao vivo, organicamente. Mas então você [Ashley] foi escalada e ajudou a moldar essa personagem significativamente. Uma das primeiras cenas que filmamos é a emboscada do caminhão e no jogo você é puxada para fora do caminhão e luta com esse cara, até que Joel vem e te salva. Você me puxou de lado quando estávamos trabalhando naquela cena e disse ‘eu sinto que iria lutar mais, eu deveria ser mais ativa aqui’ e esse foi o primeiro momento em que a personagem começou a mudar para se tornar mais capaz”, contou o showrunner.

Johnson ficou naturalmente hesitante quando soube da notícia de que a série seria adaptada e admitiu que qualquer elenco de fãs sempre a deixava fria ou cética quanto à sua eficácia em trazer Ellie para a tela. No entanto, ela confessou que conhecer Ramsey mudou tudo isso.

ellie’s laugh and joel’s smile 🥹 i love this scene so much #TheLastOfUs pic.twitter.com/9xFlQL4i7w — mira (@rhaelina) March 13, 2023

“Não que tenhamos algo a dizer necessariamente sobre quem foi escalado, mas algo nunca pareceu certo até Bella. Há algo tão parecido que nós duas temos e instantaneamente quando conheci Bella, houve esse sentimento de querer protegê-las”, falou a atriz ao podcast.

“ A primeira vez que encontrei Bella, fiquei um pouco surpresa porque parecia que estava conhecendo a verdadeira Ellie, como a personagem saindo do jogo . Obviamente, nós duas interpretamos esses papéis, mas há um pouco de onde Bella se sente como minha filha e nós temos maneirismos muito semelhantes e ela entende. Fiquei tão impressionada com o desempenho dela”, continuou Johnson.

New┆Ashley Johnson (actor who plays Ellie in #TheLastOfUs game) talks about the first time she met Bella Ramsey. pic.twitter.com/IThOeqwIai — Bella Ramsey Updates (@BellaRamseyHQ) March 13, 2023

Ramsey conquistou todos os fãs até agora, com cenas icônicas e uma interpretação ímpar. A segunda parte de The Last of Us Part levará Ellie a lugares ainda mais extremos - mas, claramente, Johnson acredita que ela está mais do que pronta para a tarefa.

A primeira temporada de The Last of Us completa está disponível para transmissão na HBO Max.