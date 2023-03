Polêmica: Paz entre Jojo Todynho e Lucas Souza está longe de acontecer

A separação de Jojo Todynho e Lucas Souza, após nove meses de casamento, é um assunto recorrente nas redes sociais, principalmente, por causa das trocas de farpas entre o ex-casal. Agora, depois de tanto xingamento e ofensas, o ex-militar resolveu revelar se enxerga um momento de paz.

Em entrevista à revista Quem, Lucas disse que sofreu muita exposição ao lado da famosa e que neste momento não consegue ver uma possível reconciliação: “Não tem a menor chance. Estou muito focado em mim. Tenho novidades minhas para lançar na internet em breve. Só quero que essa página realmente vire”, contou ele.

O influenciador digital também afirmou que tudo será esclarecido: “Tenho certeza que a verdade um dia virá à tona. Isso em relação ao meu caráter, sobre as pessoas que duvidaram de mim”.

Ao longo da entrevista, o ex-marido de Jojo Todynho revelou o motivo de abandonar a carreira militar e também que segue fazendo terapia: “Sofri muita exposição e ao mesmo tempo tive muitas transformações. Sai da carreira militar para viver como influencer. Quero mostrar mais sobre minha personalidade e sobre mim”.

Já sobre a terapia, Lucas Souza contou à Quem que começou em 2022: “Iniciei em agosto do ano passado, mas parei por conta de toda essa conturbação. Depois de todas essas polêmicas voltei a fazer. Sou uma pessoa muito forte, mas quando atinge minha família me abala muito. Meu irmão já veio me mostrar algumas coisas, minha mãe fica batendo boca com hater e isso eu não gosto”.

O famoso ainda enfatizou que ele é a base da sua família, principalmente na questão financeira: “Me faz mal quando eles sofrem”, admitiu o ex-marido de Jojo Todynho, que fica dividido entre as cidades de Curitiba e Rio de Janeiro, onde foi morar meses depois de se casar com a famosa.

