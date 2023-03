Oscar 2023: Grávida, Rihanna rouba os holofotes com vestido dominatrix

Rihanna mostra barriga de grávida no tapete vermelho do Oscar 2023 (Reprodução/Twitter)

Depois de mostrar ao mundo que está esperando seu segundo filho, Rihanna surpreendeu no Oscar 2023. A cantora internacional foi à cerimônia, que aconteceu neste domingo (12), com um look preto, estilo dominatrix, e roubou os holofotes.

O vestido da famosa era justo e tinha mangas compridas da Alaïa. A roupa usada no tapete vermelho também não escondeu a barriga de grávida da artista, que optou ainda por usar um batom vermelho e coque bagunçado.

Além deste desfile e do vestido, Rihanna subiu ao palco do Oscar 2023 para cantar o hit “Lift Me Up”, do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, que rendeu a primeira indicação para a cantora na premiação.

LEIA TAMBÉM: BBB 23 tem paredão quádruplo nesta semana; confira quem pode deixar o reality

Vale destacar que a cantora revelou que estava grávida durante uma apresentação no Super Bowl 2023. Antes do show, a famosa fez uma coletiva de imprensa, onde falou sobre a maternidade: “Quando você se torna mãe, acontece algo que a faz se sentir como se você conseguisse dominar o mundo. Você pode fazer tudo”.

Me waiting in line at the all you can eat buffet! 🐷 #Oscars #Rihannaoscar pic.twitter.com/DhEQIAkOW3 — Aaron Grimshaw-Sparks (@azz_sparks) March 13, 2023

O grande vencedor do Oscar deste ano

O filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” foi o grande vencedor do Oscar 2023. Na cerimônia, que aconteceu em Los Angeles, a produção ganhou sete estatuetas.

Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme ganhou nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz coadjuvante, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição.

Em segundo lugar ficou “Nada de Novo no Front”, que levou quatro prêmios neste domingo (12): Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora.

LEIA TAMBÉM: Do luxo ao básico: Looks de Lady Gaga chamam a atenção no Oscar 2023