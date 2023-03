Morre músico Canisso, baixista da banda Raimundos

Morreu nesta segunda-feira (13) o músico Canisso, conhecido por sua carreira como baixista da banda de rock Raimundos. A informação foi confirmada pelo empresário do grupo, Denis Porto.

Segundo o portal G1, José Henrique Campos Pereira, nome real do artista, teve um desmaio e acabou sofrendo uma queda. Ele foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu.

Canisso tinha 57 anos de idade e desde 1987 se dedicava à banda, com uma breve pausa entre 2002 e 2007.

O último story de sua conta oficial no Instagram mostra o artista se despedindo do dono do bar onde fez sua última apresentação.

“Valeu Faísca, grande noite na melhor casa do oeste de SC, Tortuga Bar!”, agradeceu Canisso, já no aeroporto a caminho de casa.

Veja:

Story de Canisso (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Canisso era casado com a psicóloga Adriana Toscano e teve quatro filhos: Maike (de 31 anos), Lóri (de 30), Nina (de 23), e Pedro (de 19). O filho caçula, inclusive, fez uma homenagem ao pai em uma sequência de stories no Instagram.

“Luto. Sempre foi e sempre será meu herói. Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. A sensação que eu nunca termine de restaurar o carro dele, mas, mesmo assim, ele se orgulhava muito de mim”, escreveu Pedro.

“A sensação que eu vou chegar em casa e não vou ver mais ele... Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele, está em um lugar muito melhor, agora tocando seu lendário baixo”, completou.

Story de Pedro Toscano, filho de Canisso (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Os Raimundos estavam em turnê pelo país. O próximo show estava marcado para o dia 25 de março, na cidade mineira de Claudio, mas ainda não há informações sobre cancelamentos ou adiamentos.

Canisso fez parte da formação original da banda brasiliense, junto com o vocalista Digão e o guitarrista Rodolfo Abrantes. Em 2001 Rodolfo Abrantes deixou a banda e, no ano seguinte, o próprio Canisso, que acabou retornando cinco anos depois.

Além de Digão e Canisso, a atual formação da banda conta com Marquim (guitarra) e Caio Cunha (bateria).

