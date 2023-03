Mesmo sem violência, Patrícia Poeta não faz as pazes com os fãs do “Encontro”

Nada de violência no “Encontro” desta segunda-feira (13), quando Patrícia Poeta entregou o “Troféu Encontro 2023″. Em clima do Oscar, que aconteceu no último domingo (12), a famosa estava ao lado de Tati Machado e Manoel Soares, que retornou das férias.

Ao vivo, Patrícia Poeta disse que o momento é único nesta nova fase do matinal da Globo: “Acordamos antes do dia raiar e trabalhamos para levar o melhor para você [público]”, contou a apresentadora, que substituiu Fátima Bernardes, criadora da atração.

Relembre como foi essa história no #Encontro! 😍 pic.twitter.com/7g8QqNEjAz — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 13, 2023

Mas, a mudança repentina também não agradou os fãs, que acharam que foi uma invenção forçada para melhorar a imagem do programa: “O ano nem está no meio e inventaram ‘Troféu Encontro’ com os melhores de 2023?”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Um segundo telespectador do “Encontro” voltou a falar da presença da apresentadora e da suposta falta de educação dela com os colegas no estúdio da Globo: “Gente, a Patrícia não deixa ninguém falar mesmo, e tudo ela se coloca no lugar, sempre eu, eu, eu e eu”.

Meu Deus, que programa bem bobo esse encontro. #encontro — Gabriele Fernandes (@gabifernandes86) March 13, 2023

Já um terceiro fã do matinal da TV Globo destacou a volta de Manoel Soares, que tirou um período de descanso: “A Patrícia Poeta apresentando a volta de Manoel é notória a insatisfação, que a criatura demonstra. Ela elogia as vestes, do MuMu [Mumuzinho], propositalmente faz passar despercebido a forma com que Manuel está vestido”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Larissa pode ser a próxima eliminada; hashtag “fora Larissa” ganha força

Segundo Patrícia Poeta, o “Troféu Encontro” vai premiar as melhores histórias que passaram pelo programa ao longo dos oito meses em que ela está no comando.

Logo no começo do matinal, ela informou que são quatro categorias: “Emoção”, com episódios que marcaram o País; “Bombou na Internet”, com os virais, “Imagens Impressionantes”, com momentos fortes mostrados no palco; e “Plateia”, que homenageia quem se destacou no programa.

“Em quase nove meses de programa, contamos tantas histórias, apresentamos pessoas incríveis e mostramos grandes encontros. Se por um lado foi difícil escolher um vencedor, de outro é a prova concreta do quanto esse programa é rico em informação e diversão”, disse Patrícia.

LEIA TAMBÉM: Polêmica: Paz entre Jojo Todynho e Lucas Souza está longe de acontecer