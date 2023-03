Do luxo ao básico: Looks de Lady Gaga chamam a atenção no Oscar 2023

Lady Gaga usa look básico no palco do Oscar 2023 (Reprodução/Twitter)

Lady Gaga mostrou sua versatilidade durante o Oscar 2023, que aconteceu na noite deste domingo (12). Ao chegar à premiação, a cantora estava com um vestido Versace preto, que foi recém-desfilado pela marca e uma maquiagem marcante, mas trocou de look durante o evento.

No show, onde cantou a música “Hold My Hand”, trilha sonora do filme Top Gun: Maverick, a famosa trocou de roupa e apareceu usando apenas uma calça jeans rasgada nos joelhos, blusa preta, tênis e nenhuma maquiagem, surpreendendo os seus fãs.

No Twitter, a mudança radical de Lady Gaga foi vista com bons olhos pelos brasileiros, que usaram a rede social para comentar: “A mona foi de última hora, pegou uma blusinha básica da Hering, um all star e mesmo assim conseguiu entregar vocais e talento… sim Lady Gaga você é a maior artista viva”.

a mona foi de última hora, pegou uma blusinha básica da hering, um all star e mesmo assim conseguiu entregar VOCAIS e talento… sim lady gaga você é a maior artista viva #Oscars

pic.twitter.com/f0GLbWgk0i — matheus (@whomath) March 13, 2023

LEIA TAMBÉM: Oscar 2023: “Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo” leva sete estatuetas

Vale destacar que, durante o tapete vermelho da cerimônia do Oscar de 2023, ou melhor o " tapete champagne”, um fotógrafo caiu atrás de Lady Gaga. Tudo aconteceu antes da festa começar, enquanto trabalhava e ele acabou recebendo do a ajuda da cantora.

O grande vencedor do Oscar

O filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” foi o grande vencedor do Oscar 2023. Na cerimônia, que aconteceu em Los Angeles, a produção ganhou sete estatuetas.

Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme ganhou nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz coadjuvante, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição.

Em segundo lugar ficou “Nada de Novo no Front”, que levou quatro prêmios neste domingo (12): Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora.

LEIA TAMBÉM: BBB 23 tem paredão quádruplo nesta semana; confira quem pode deixar o reality