BBB 23 tem paredão quádruplo nesta semana; confira quem pode deixar o reality

Um paredão quádruplo foi formado neste domingo no Big Brother Brasil 23 e nesta semana correm o risco de deixar a casa Domitila, Cezar, Larissa e Alface.

Domitila foi emparedada na dinâmica do quarto branco, quando perdeu a prova para Fred. Cezar foi indicado pelo líder, MC Guimê. “Ele foi influenciado por opiniões alheias sobre minha pessoa e meu jogo e a gente se distanciou bastante”, justificou o líder.

Na votação deste domingo, mais uma vez a casa foi dividida em dois grupos e cada grupo deveria votar nos integrantes do outro quarto. Larissa foi emparedada pelo grupo do quarto Laranja e Marvvila, pelo Quarto Azul. Ricardo Alface foi puxado para o paredão por contragolpe de Larissa, que recebeu o poder para tal de Aline.

Inicialmente o paredão estava assim configurado:

- Domitila Barros

- Cezar

- Larissa

- Marvvila

- Ricardo

Prova Bate-Volta

Disputaram a prova bate-volta desta semana Larissa, Marvvila e Ricardo. Ao contrário do que ocorreu na semana passada, apenas um brother sairia liberado do paredão, e a sortuda da semana foi a Marvvila.

O paredão final ficou com Domitila, Cezar, Larissa e Ricardo Alface.

BBB Internacional

A casa do BBB vai receber uma visita internacional durante a semana, de uma integrante de La Casa de los famosos, do México. Embora a Globo não tenha confirmado, os sites que cobrem o reality mexicano dão como certo que a nova BBB será a influenciadora Dania Méndez, de 30 anos. Mas a presença de Dania não é acidental. Segundo anúncio do apresentador Tadeu Schmidt, ela terá uma “missão especial” durante sua participação no programa.

Em troca, a BBB eliminada da última semana Key Alves vai participar do reality mexicano.