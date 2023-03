BBB 23: Larissa pode ser a próxima eliminada; hashtag “fora Larissa” ganha força

Amiga de Bruna Griphao e conhecida como a primeira líder do “BBB 23″, junto com sua amiga famosa, Larissa está no nono Paredão da temporada e pode ser eliminada nesta terça-feira (14), já que a hashtag “Fora Larissa” está sendo impulsionada pelos fãs do reality show.

Pelo Twitter, muitos anônimos gritam virtualmente para que a sister deixe o “Big Brother Brasil” o mais rápido possível. Vale lembrar que ela disputa a preferência do público contra Domitila Barros, Ricardo Alface e Cezar Black (veja abaixo como cada foi levado à berlinda).

O tombo desse quarto deserto vai ser maravilhoso. #ForaLarissa — Toni🚩🌵🤴🏾🇧🇷 (@elton1985br) March 13, 2023

Enquanto um perfil afirmou que antes “era 100% ‘Fora Larissa’” e agora é “200%”, um segundo disse que a sister “tem que sair” e que “o tombo do deserto vai ser enorme” para os seus aliados dentro da casa.

Já outro fã do “BBB 23″ destacou a Prova Bate-Volta e a formação do Paredão ao dizer quem deve deixar o programa nesta semana: “O Alface simplesmente calou a boca das cobras Bruna, Fred e Larissa e votou na Marvilla em vez da Amanda. O Sapato está desorientado até agora. Que Sabor”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Guimê já sabe quem vai vetar na próxima Prova do Líder; confira

#ForaLarissa vem ser feliz aqui fora — porramillα (@_milla15) March 13, 2023

Por fim, outra pessoa disse que depois deste Paredão do “BBB 23″, a amiga de Bruna Griphao vai fazer “dancinhas do TikTok” fora do reality show.

Quem está no Paredão do “BBB 23″

O reality show tem mais um Paredão quádruplo formado. Na noite deste domingo (12), Domitila, Cezar, Larissa e Ricardo Alface foram parar na berlinda e o resultado será dado nesta terça-feira (14).

Domitila foi emparedada na dinâmica do Quarto Branco, quando perdeu a prova para Fred. Já Cezar foi indicado pelo líder da semana, MC Guimê e, na votação, mais uma vez a casa foi dividida em dois grupos e cada grupo deveria votar nos integrantes do outro quarto.

BBB 23: paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Larissa foi emparedada pelo grupo do quarto Laranja e Marvvila, pelo Quarto Azul. Ricardo Alface foi puxado para o paredão por contragolpe de Larissa, que recebeu o poder para tal de Aline.

Já na Prova Bate-Volta, Larissa, Marvvila e Ricardo disputaram o retorno ao “BBB 23″. Ao contrário do que ocorreu na semana passada, apenas um brother deixou a eliminação, e a sortuda da semana foi a Marvvila.

LEIA TAMBÉM: Xuxa revela que recebeu plásticas no corpo sem seu consentimento