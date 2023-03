BBB 23: Guimê já sabe quem vai vetar na próxima Prova do Líder; confira

No "BBB 23", MC Guimê busca alvo para vetar da Prova do Líder (Reprodução/Globo)

O Paredão nem terminou e MC Guimê já está pensando na próxima Prova do Líder do “BBB 23″. Durante a madrugada desta segunda-feira (13), o funkeiro analisou o jogo e definiu um dos possíveis vetos para a próxima disputa.

Ao conversar com Aline Wirley, que estava no Quarto do Líder, o famoso confirmou que será estratégico mais uma vez. Ao que tudo indica, ele pode vetar Gabriel Santana, que é visto como um forte concorrente.

“Porque eu sei que se ele faz a prova, ele é bom de prova, e ele ganha”, disse Aline ao funkeiro, que seguiu com o raciocínio: “Exatamente, se o Black ficar, ele é um cara que eu acredito que é potencial para prova também, eu talvez veto ele. Mas, se ele sair, eu prefiro muito mais vetar o Gabriel Santana”.

Depois, MC Guimê disse para Aline que o ator é “muito articulado”: “Já deu essa cota aí da galera ficar tipo, ah, ursinho carinhoso, com outras pessoas aqui dentro. Gente, ele é um dos caras mais articulados do outro lado”, afirmou o famoso durante a madrugada.

“É que agora a gente tá num clima suave, mas eu não tenho medo de comprar essa treta de novo não. Eu vetar ele, ficar bravo comigo e querer votar em mim, ‘vambora’. É o jogo”, MC Guimê emendou.

Quem está no Paredão do “BBB 23″

O reality show tem mais um Paredão quádruplo formado. Na noite deste domingo (12), Domitila, Cezar, Larissa e Ricardo Alface foram parar na berlinda e o resultado será dado nesta terça-feira (14).

Domitila foi emparedada na dinâmica do Quarto Branco, quando perdeu a prova para Fred. Já Cezar foi indicado pelo líder da semana, MC Guimê e, na votação, mais uma vez a casa foi dividida em dois grupos e cada grupo deveria votar nos integrantes do outro quarto.

Larissa foi emparedada pelo grupo do quarto Laranja e Marvvila, pelo Quarto Azul. Ricardo Alface foi puxado para o paredão por contragolpe de Larissa, que recebeu o poder para tal de Aline.

Já na Prova Bate-Volta, Larissa, Marvvila e Ricardo disputaram o retorno ao “BBB 23″. Ao contrário do que ocorreu na semana passada, apenas um brother deixou a eliminação, e a sortuda da semana foi a Marvvila.

