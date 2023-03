BBB 23: Após fama no reality, Viih Tube perde seu posto para Bruna Griphao

Nem tudo pode ser para sempre e Viih Tube sabe muito bem disso. Depois de conquistar um feito inédito no “Big Brother Brasil”, a ex-sister, que espera sua primeira filha, perdeu seu posto para Bruna Griphao e Fred, que estão no “BBB 23″.

Além da fama de não tomar banho durante o confinamento, em sua temporada, o “BBB 21″, a influenciadora digital conquistou os demais participantes e conseguiu ficar 55 dias sem ser votada para ir ao temido Paredão. Mas, ela acabou perdendo a liderança para Bruna e Fred.

Para quem não lembra, Viih Tube conseguiu ficar ilesa por sete berlindas, mas na oitava foi votada por Arthur. Porém, na formação deste domingo (12), no “BBB 23″, Bruna Griphao e Fred completam 56 dias sem levar votos, batendo o recorde, deixando a influencer na lanterninha.

Bruna Griphao segue sem receber votos no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Tudo aconteceu quando Fred recebeu a tão sonhada imunidade após vencer Domitila Barros em um duelo de resistência no Quarto Branco e Bruna não ser votada pela casa e por MC Guimê, o líder da semana, além de não ser puxada no contragolpe.

Vale lembrar que Fred, inclusive, disputou um Paredão por consequência de uma Prova do Líder, mas nunca foi votado pela casa e nem por nenhum líder do “BBB 23″. Já Bruna conseguiu escapar de todas as oito berlindas que aconteceram no reality show até o momento.

Quem está no Paredão do “BBB 23″

O reality show tem mais um Paredão quádruplo formado. Na noite deste domingo (12), Domitila, Cezar, Larissa e Ricardo Alface foram parar na berlinda e o resultado será dado nesta terça-feira (14).

Domitila foi emparedada na dinâmica do Quarto Branco, quando perdeu a prova para Fred. Já Cezar foi indicado pelo líder da semana, MC Guimê e, na votação, mais uma vez a casa foi dividida em dois grupos e cada grupo deveria votar nos integrantes do outro quarto.

BBB 23: paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Larissa foi emparedada pelo grupo do quarto Laranja e Marvvila, pelo Quarto Azul. Ricardo Alface foi puxado para o paredão por contragolpe de Larissa, que recebeu o poder para tal de Aline.

Já na Prova Bate-Volta, Larissa, Marvvila e Ricardo disputaram o retorno ao “BBB 23″. Ao contrário do que ocorreu na semana passada, apenas um brother deixou a eliminação, e a sortuda da semana foi a Marvvila.

