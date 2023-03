Atriz de filme indicado ao Oscar é esquecida em homenagem póstuma

A atriz Charlbi Dean, protagonista do filme “Triângulo da Tristeza”, foi esquecida na homenagem póstuma In Memoriam durante a cerimônia do Oscar 2023, realizado no último domingo (12).

Charlbi interpretou a personagem Yaya e conquistou o coração de diversos cinéfilos ao longo da temporada de premiações. Contudo, ela viu o reconhecimento do filme por pouco tempo: poucos meses após o longa levar o prêmio máximo no Festival de Cannes, ela morreu.

A atriz e modelo sul-africana tinha 32 anos e foi vítima de sepse bacteriana, uma infecção generalizada que causa múltipla falência de órgãos. Sem o baço, seu corpo foi incapaz de combater a infecção. Ela faleceu em agosto de 2023, três meses após a estreia do filme no festival francês.

Nesta edição do Oscar, o longa sueco acabou conquistando três indicações: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Fotografia. Apesar de estar concorrendo em categorias principais, o feito não foi o suficiente para a Academia incluir o rosto da atriz na homenagem póstuma.

Pela internet, os fãs ficaram revoltados.

charlbi dean atuou num filme que ta concorrendo a MELHOR FILME e nao apareceu no in memorian 👍 pic.twitter.com/GhNeVXYHGP — dani caldeirão (@ladanizita) March 13, 2023

Que gafe, a Academia esqueceu de citar a Charlbi Dean (Triângulo da Tristeza) no In Memoriam... #Oscars pic.twitter.com/KHfJMcGdOV — Allan Veríssimo (@verissimoallan) March 13, 2023

charlbi dean tinha que ter entrado nesse in memoriam né??? pic.twitter.com/ILMZaJVCQP — joão abel (@joaoabel_) March 13, 2023

Ainda pensando como a organização do Oscar não lembrou de colocar a Charlbi Dean, uma atriz de um dos Indicados a Melhor Filme, no In Memoriam. Ela faleceu antes de Triangle of Sadness estrear mundialmente 😔 pic.twitter.com/LVPMxHteLi — Lazz (@lazz_sc) March 13, 2023

A homenagem foi introduzida pelo ator John Travolta, que não resistiu às lágrimas. “Através de suas contribuições imensuráveis, cada um deles deixou uma marca imensurável e indelével que nos moldou e nos informou. Eles tocaram nossos corações, nos fizeram sorrir e se tornaram amigos queridos...”, disse ele, interrompendo o discurso.

Travolta estava visivelmente emocionado ao lembrar da atriz e cantora Olivia Newton-Johnson, com quem dividiu o protagonismo em “Grease”. “... a quem sempre permaneceremos irremediavelmente devotados”, finalizou. Olivia foi a primeira a aparecer na homenagem póstuma.

Quem liderou a homenagem foi o cantor Lenny Kravitz, com sua música “Calling All Angels” em apenas voz e piano.

Assista:

Além da atriz Charlbi Dean, outros nomes como Leslie Jordan (“Will & Grace”), Anne Heche (“Seis Dias, Sete Noites”) e Tom Sizemore (”O Resgate do Soldado Ryan”) também ficaram de fora da homenagem do palco. A solução da Academia foi colocar um QR Code com um link para a lista de nomes de profissionais da indústria cinematográfica que morreram em 2022.

