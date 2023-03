Ana Maria Braga erra nome de apresentador do “Encontro”

O “Mais Você” desta segunda-feira (13) começou animado: Ana Maria Braga já começou o programa prestando suas homenagens a Luan Santana, as cidades de Recife e Olinda - aniversariantes do dia - e aos apresentadores do “Encontro”.

Contudo, ela acabou se equivocando em relação ao nome do apresentador do matinal da TV Globo: em vez de chamá-lo de Manoel, acabou acrescentando um ‘e’ antes.

“Parabéns aí a todos aqueles que receberam os troféus agora aí no ‘Encontro’, estava muito bonito o programa viu. Bom dia Patricia, bom dia Emanuel”, disse a loira.

A confusão foi logo no começo do “Mais Você”, antes mesmo da frase do dia, na “emenda” dos programas.

+ Ana Maria Braga: Louro Mané pede dinheiro para Ana Maria Braga e ouve: “só quem trabalha”

“Segunda confusa”

Outro momento de confusão de Ana Maria foi ao final do primeiro bloco, quando a apresentadora foi dar a notícia de que a moqueca baiana tinha sido eleita um dos melhores pratos de frutos do mar do mundo, pelo Taste Atlas.

“Acho que ganhou também da alagoana, né”, disse. “Capixaba!”, corrigiu-se, em seguida. “É, eu sou eu”, riu Ana Maria.

‘Perrengues’ apresentando

Curiosamente, um dos primeiros assuntos do dia no “Mais Você” desta segunda foram os imprevistos durante a apresentação de programas ao vivo.

Nas manhãs esportivas de segunda-feira, tradição no programa, o apresentador Felipe Andreoli relembrou uma “gafe” na apresentação do “Globo Esporte” do último sábado (11).

“Meu filho! Menino, papai está trabalhando”, disse Felipe, no ar, interrompendo a introdução de uma matéria que estava fazendo, enquanto tirava o pequeno Rocco do estúdio.

“Está no ar, está ao vivo minha gente. No sábado, de vez em quando, tem que trazer para o trabalho, é assim tá?”, justificou-se o apresentador, rindo.

Veja:

Já Ana Maria relembrou de seus tempos à frente do “Rede Tupi de Notícias”, telejornal da extinta TV Tupi.

“Tinha uma porta grande e, de repente, passou um índio, correndo na frente da câmera. Eu falando de Henry Kissinger [ex-secretário de estado dos EUA], de repente passa um índio e aí eu falo assim ‘então, vocês não percam hoje à noite ‘Aritana’”, gargalhou a apresentadora, relembrando o caso.

“Aritana” foi uma telenovela da TV Tupi exibida em 1979, escrita por Ivani Ribeiro (”Mulheres de Areia”).

Leia também: É real: “O Auto da Compadecida″ terá sequência, com Selton Mello e Matheus Nachtergaele