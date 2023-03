Vai ficar em casa? 5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Com tantos serviços de streaming à nossa disposição hoje em dia, pode parecer quase impossível escolher algo para assistir. Às vezes, nos encontramos rolando e rolando por tanto tempo que acabamos desligando a TV e indo para a cama.

Do explosivo final da 4ª temporada de ‘Você' a alguns títulos do Oscar que finalmente estão disponíveis para transmissão, aqui está o que assistir neste fim de semana.

5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Você (Netflix)

Joe tenta recomeçar em Londres depois de deixar para trás outra bagunça, mas rapidamente se vê obcecado por alguém novo e voltando aos velhos tempos. Exceto que, desta vez, Joe descobre que tem seu próprio perseguidor... e tudo chega a um final explosivo no final da 4ª temporada de Você, que acabou de ser lançado na Netflix.

Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) (Disney+)

Após o sucesso de seu single recorde, Flowers, Miley Cyrus acaba de lançar seu último álbum de estúdio, Endless Summer Vacation. Para acompanhar o tão aguardado LP, Cyrus também estreou um filme de apresentações ao vivo no Disney+, onde apresenta um medley de novas canções, junto com seu grande sucesso The Climb.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (Prime Video)

Além das performances impressionantes e humor leve, há uma visão reveladora do filme sobre o trauma e o significado da vida. A comédia dramática gira em torno de Evelyn (Michele Yoh), uma imigrante sino-americana e mãe que viaja para uma dimensão paralela enquanto visita o IRS. Depois de saber que o multiverso está em sério perigo, ela percebe que deve usar seus novos poderes para salvar o dia. Este foi o filme com mais indicações no Oscar 2023.

Top Gun: Maverick (Paramount+)

O segundo filme de maior bilheteria de 2022 e um dos indicados a Melhor Filme no Oscar de 2023 está finalmente disponível para transmissão gratuita no Paramount+. Delicie-se com o retorno de Pete “Maverick” Mitchell enquanto ele treina um jovem grupo de pilotos de caça para uma nova missão perigosa. E sinta-se à vontade para rebobinar aquela cena icônica do futebol à beira-mar.

Outer Banks (Netflix)

Isso não é Jersey Shore. A série Outer Banks da Netflix segue um grupo de adolescentes que se reúnem para tentar resolver um mistério quando um de seus pais desaparece. Mas as coisas ficam um pouco mais complicadas quando eles descobrem que existem riquezas lendárias ligadas ao pai desaparecido. A terceira temporada está agora sendo transmitida na Netflix.

