Esta criança será protagonista de “Amor Perfeito”; conheça a história

Em “Amor Perfeito”, novela que estreia no próximo dia 20 de março, Marcelino (Levi Asaf) é um menino de oito anos que vive em busca de sua mãe biológica, a jovem Maria Elisa Rubião, a Marê (Camila Queiroz).

Doce, carinhoso e inteligente, ele foi criado, desde recém-nascido, pelos religiosos da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto, que deram a ele um lar e ensinaram o que significa amor em família.

Na trama de época, o menino mostra que não engole qualquer argumento e, mesmo com a pouca idade, tem opiniões próprias e mantém sua curiosidade aguçada sobre os mais diversos assuntos.

Em "Amor Perfeito", Levi Asaf interpreta Marcelino (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

“Eu acho o Marcelino muito legal, sonhador, amoroso. Ele sempre pensa o que vai fazer, ele é muito inteligente, sabe? E eu sou muito inventor como ele”, descreve Levi, ator de nove anos, que interpreta o protagonista.

Vale destacar que, em “Amor Perfeito”, Marcelino acabou sendo separado de sua mãe, por causa das maldades de Gilda (Mariana Ximenes), que é casada com seu avô materno. Nesta história, também há uma mãe aflita que não vai descansar até encontrar seu filho, fruto do amor com o médico Orlando Gouveia (Diogo Almeida).

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Key Alves explica frase errada em tatuagem: “Fiz aos 18 anos”

Entre os encontros e desencontros que marcam as vidas de Marê e Orlando, os dois estarão juntos na luta pelo sonho de finalmente abraçarem seu filho, numa prova de que nem mesmo a distância e a maldade vão vencer o amor verdadeiro.

Camila Queiroz (Maré) e Diogo Almeida (Orlando) formam o casal protagonista da novela Amor Perfeito (João Miguel Júnior/Globo)

O elenco de “Amor Perfeito” conta também com Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Jojo Todynho viraliza ao distribuir comida na faculdade de Direito