De última hora: afinal, Lady Gaga apresentará a música ‘Top Gun: Maverick’ no Oscar 2023

Depois que foi relatado que a próxima estrela de Coringa: Folie à Deux, Lady Gaga, só compareceria à cerimônia de domingo como indicada por escrever a música original de Top Gun: Maverick “Hold My Hand”, o pré-show On the Red Carpet da ABC anunciou que a cantora estava “no prédio” e que apresentaria sua música hoje à noite.

Gaga se junta a outras indicadas para Melhor Canção Original Rihanna, assim como David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu como dissemos aqui. A atriz Sofia Carson também apresentará sua música indicada ao lado de Diane Warren, assim como os artistas por trás de M. M. Keeravani, Chandrabose, Rahul Sipligunj e “Naatu Naatu” de Kaala Bhairava de RRR, e Lenny Krevitz, que ficará a cargo do In Memoriam deste ano.

Lady Gaga lançou “Hold My Hand” pela primeira vez em maio de 2022, com o single chegando ao 49º lugar na Billboard Hot 100 antes de Top Gun: Maverick. O videoclipe de lançamento da música, mostra os principais pontos da trama da sequência estrelada por Tom Cruise, incluindo o ator revisitando a morte de Goose (Anthony Edwards) no filme original de 1986.

“Hold My Hand” segue os passos da temporada de premiações do primeiro filme de Top Gun, já que a trilha sonora de Berlim “Take My Breath Away” ganhou o Oscar de Melhor Canção Original na cerimônia de 1987.

“Quando escrevi essa música para Top Gun: Maverick, nem percebi as múltiplas camadas que ela atravessava o coração do filme, minha própria psique e a natureza do mundo em que vivemos”, escreveu Gaga no Instagram, na época do lançamento da música.

“Estou trabalhando nisso há anos, aperfeiçoando-a, tentando torná-la nosso. Eu queria transformar a música em uma música em que compartilhamos nossa profunda necessidade de sermos compreendidos e tentar entender um ao outro - um desejo de estar perto quando nos sentimos tão distantes e uma capacidade de celebrar os heróis da vida”, completou a artista.

O Oscar 2023 acontece na noite de hoje, e você pode acompanhar a cerimônia pelo canal pago TNT, ou pelo streaming HBO Max, a partir das 20h.

Leia também: