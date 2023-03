BBB 23: Key Alves não definiu seus próximos passos: “Ainda tenho que pensar”

Após deixar o “BBB 23″, Key Alves segue dando entrevistas sobre sua performance dentro do reality show, mas também esclarecendo aos fãs quais serão os próximos passos profissionais fora da casa.

Com 7,8 milhões de seguidores no Instagram, a atleta comentou se vai seguir na carreira esportiva, como jogadora de vôlei: “Quero muito continuar jogando, mas ainda tenho uma cirurgia pela frente para fazer. Tive uma lesão gravíssima no joelho”.

Depois do “Big Brother Brasil”, a famosa afirmou que pretende se reunir com sua equipe para definir a melhor estratégia: “É uma coisa sobre a qual eu ainda tenho que pensar, porque vai levar anos para isso voltar a ser como era antes. Vou conversar com o meu time e ver se eles ainda querem que eu jogue lá”, disse Key, que confirmou que ama a rotina de treinos.

Key Alves explica tatuagem errada em seu corpo (Reprodução/Globo)

Mas, não será só nas quadras que ela pretende focar. Segundo a ex-BBB, tudo será avaliado, inclusive aproveitar a visibilidade que ganhou com o reality da Globo para crescer nas redes sociais.

“Eu também quero trabalhar muito como influenciadora. Estar no ‘Big Brother’ é uma oportunidade muito grande para isso aumentar e fazer muito trabalho, então não quero desperdiçar esse momento meu”, avaliou.

No Bate-papo BBB, Key Alves assume que errou ao fazer comentário sobre religião dentro do BBB 23 (Reprodução/Globoplay)

Segundo ela, a ideia é conciliar tudo, mas o vôlei vai ter que esperar um pouco: “Vou ver o que tem pela frente e depois conseguir conciliar tudo e voltar à rotina que eu tinha. Eu já conseguia fazer as duas coisas juntas, então não acho que vai ser diferente. Mas vôlei agora vai esperar um pouquinho”, conclui.

