As mulheres faturam: indiretas para Piqué garantem 14 recordes mundiais à Shakira; entenda

Quando se trata de estabelecer recordes mundiais, as músicas de Shakira não mentem.

A estrela pop colombiana acabou de quebrar 14 recordes mundiais do Guinness com BZRP Music Sessions Vol. #53, sua colaboração com o DJ e produtor argentino Bizarrap, anunciou a organização na sexta-feira.

Shakira agora detém recordes para a faixa latina mais transmitida no Spotify em 24 horas (14.393.324 transmissões), a faixa latina mais vista no YouTube em 24 horas (63.000.000 acessos), a faixa latina mais rápida a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube (dois dias e aproximadamente 22 horas), e a faixa latina mais tocada no Spotify em uma semana (80.646.962). Até o momento, Shakira é 17 vezes detentora do título do Guinness World Records.

A música em parceria com Bizarrap, que foi lançada em janeiro, imediatamente quebrou a internet com suas letras insultando o ex de Shakira, o fenômeno do futebol espanhol Gerard Piqué, e sua atual namorada, Clara Chía. Os dois anunciaram a separação em junho passado, após 11 anos juntos e tem dois filhos, Sasha e Milan.

Para comemorar seus 14 novos recordes, Shakira e Bizarrap deram show no The Tonight Show com Jimmy Fallon antes de apresentar o hit.

Confira abaixo s outros recordes que Shakira quebrou:

Primeira vocalista feminina a estrear no Top 10 da Billboard Hot 100 com uma faixa em espanhol;

com uma faixa em espanhol; Mais número 1 na parada Latin Airplay da Billboard por uma artista feminina;

da Billboard por uma artista feminina; Primeira artista feminina a ocupar o primeiro lugar na parada Latin Airplay da Billboard;

da Billboard; Mais semanas cumulativas em primeiro lugar na parada Hot Latin Songs da Billboard por uma artista feminina;

da Billboard por uma artista feminina; Mais Top 10 hits na parada Hot Latin Songs da Billboard por uma artista feminina;

da Billboard por uma artista feminina; Mais Top 10 hits na parada Latin Airplay da Billboard por uma artista feminina;

da Billboard por uma artista feminina; Mais número 1 na parada Latin Pop Airplay da Billboard por uma artista feminina;

da Billboard por uma artista feminina; Mais Top 10 hits na parada Latin Pop Airplay da Billboard por uma artista feminina;

da Billboard por uma artista feminina; Maior número de 1s na parada de vendas de canções digitais latinas da Billboard;

A maioria das paradas da Billboard lideradas por uma faixa em espanhol de uma artista feminina.

Como diz a própria musa na canção que lhe rendeu todos esses recordes: ‘As mulheres não choram, as mulheres faturam’.

