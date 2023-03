Xuxa revela que recebeu plásticas no corpo sem seu consentimento

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou recentemente uma situação que passou pouco após se tornar mãe: desacordada, ela recebeu intervenções plásticas em seu corpo sem o seu consentimento. Ela desabafou sobre esse assunto no programa “Saia Justa”, do canal GNT, na última quarta-feira (8).

“Depois que a Sasha nasceu, eu inventei que eu queria os peitos da gravidez, que eu achei a coisa mais linda. E eu procurei uma profissional para fazer e a Marlene Mattos na época, que estava comigo, disse que eu tinha que fazer com tal pessoal e eu falei que queria fazer fora. Eu fui fazer na mulher que ela queria que eu fizesse”, disse Xuxa.

Contudo, ao chegar no lugar a médica responsável começou a agir de modo estranho. “A mulher começou a fazer um desenho na minha barriga. Eu falei ‘não, não, precisa mexer na barriga’ e ela continuou e desceu para bunda e eu falei para não mexer (...) Ela riu e nada”, relembrou.

Confiando de que tudo não passava de um mal entendido e que teria o atendimento correto, Xuxa seguiu para a cirurgia. Contudo, acabou recebendo uma lipoaspiração na barriga e no bumbum, intervenções que não tinha pedido e das quais não tinha participado da decisão, uma vez que estava desacordada pela anestesia geral.

“A mulher fez uma lipo (...) e acordei com dois pontos meio roxo, azulados aqui (mostrando os olhos)”, detalhou. “Ela disse que viu vários peitos em mim e viu que aqueles peitos eram melhor para o meu tamanho, achou que eu não tinha muito aqui e resolveu fazer uma lipoescultura, me encheu de fibrose e até hoje eu tenho isso no meu corpo e com duas coisas roxas aqui que eu falei, ‘o que é isso?’ e ela ‘uma surpresa, coloquei botox’”, revelou a apresentadora.

“Eu fiquei paralisada por seis meses (...) Eu acredito que que essa pessoa não deva ter feito isso sozinha. Eu acredito que deve ter falado com a Marlene ou com outra pessoa que trabalhava comigo”, desabafou.

Pelo Instagram, a cantora Fafá de Belém disse que aconteceu a mesma coisa com ela. “Esta medica fez o mesmo comigo… E se a gente falar o nome dela nós somos processadas pelo Conselho Regional de Medicina”, comentou a artista.

